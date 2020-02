LIMENA/VILLAFRANCA

Guardare entrambi nella stessa direzione avendo come denominatore comune la valorizzazione del commercio di vicinato. E' a questo che punta la collaborazione avviata fra le amministrazioni comunali di Limena e Villafranca Padovana che hanno dato il via al percorso per la costituzione, e il riconoscimento da parte della Regione Veneto, del Distretto del commercio che si chiamerà Le barchesse e le ville venete fra Limena e Villafranca padovana. Perché è un dato di fatto che i due Comuni contigui rappresentano una continuità territoriale, soprattutto lungo la provinciale 12 che attraversa le due frazioni di Taggì di Sotto e Taggì di Sopra. Due territori caratterizzati da un'offerta commerciale ad ampio spettro che spazia dalla media distribuzione, al negozio di vicinato, includendo inoltre le aree di mercato.

LE CIFRE

A Limena sono 150 le attività che animano il commercio locale che nel suo sviluppo ha seguito la direttrice dell'ex statale del Santo. Una strada ad alta percorrenza utilizzata come collegamento per raggiungere tangenziali, la vicina zona industrie e l'ingresso in autostrada A4, su cui però si affaccia un'importante varietà di negozi e di attività. A questo tessuto molto vivo si unisce il mercato settimanale con i suoi 40 ambulanti che il mercoledì mattina si distribuiscono lungo la controstrada. A Villafranca sono 145 le attività commerciali di vicinato, a cui si sommano i 20 ambulanti del mercato settimanale che si tiene il lunedì mattina in piazza Marconi davanti al municipio.

NUOVI EVENTI

«Le azioni da mettere in campo assieme all'amministrazione di Villafranca sono diverse e dovranno essere condivise con le associazioni di categoria e gli stessi commercianti - ha spiegato il vicesindaco di Limena Cristina Turetta -, si è pensato ad un'attività di coordinamento per le iniziative da organizzare fra i due territori, oltre a preservare il carattere storico e tradizionale del commercio locale. Ma si guarda anche ad azioni che possano, con interventi mirati, migliorare l'accessibilità al commercio di vicinato, e attirare clientela organizzando eventi ad hoc per la promozione di itinerari turistici ed enogastronomici. Iniziative che vogliamo concretizzare per essere a fianco delle nostre botteghe anche attraverso le opportunità del Distretto del commercio pensato in collaborazione con Villafranca ha concluso Turetta - e che ci permetterebbe di poter accedere a fondi regionali su progetti comuni dedicati a questo settore».

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA