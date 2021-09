Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Ger.Cab.) Due infrastrutture per la ricarica di auto elettriche (in totale quattro punti di fornitura di energia green in quanto ciascuna postazione sarà in grado di ricaricare contemporaneamente due veicoli) saranno installate da Enel X Mobility dopo un accordo sottoscritto con il Comune. La dislocazione è prevista nelle zone di maggior traffico: una verrà collocata lungo la strada che collega Vicenza a Castelfranco e una in prossimità...