Spunta un'altra discarica a cielo aperto vicino all'ex motel Letizia, dove gli automobilisti sono soliti parcheggiare (nonostante lì non vi sia alcun park con gli stalli). Verosimilmente si fermano un attimo lungo via Mincana, fra la recinzione e il ciglio, gettano la loro spazzatura sacchetti, bottiglie, pneumatici, vecchi giocattoli e poi ripartono come se nulla fosse. Inutili i due cartelli che richiamano il divieto assoluto di scarico di rifiuti sull'intero territorio comunale e che campeggiano proprio nell'area interessata.

Il fenomeno è ben conosciuto dall'amministrazione. Secondo il vicesindaco, Andrea Rosina, si tratta di foresti che con questi atteggiamenti dimostrano di non avere certo a cuore il paese. «Non credo che i nostri cittadini si rendano responsabili di atti così gravi spiega . E' gente che viene da fuori e che, pensando di essere lontani da occhi indiscreti, si libera di materiale vario». In realtà, il Comune è già corso ai ripari con l'acquisto di due fototrappole, ovvero delle videocamere in grado di catturare immagini di elevata qualità, pure nottetempo. Nessuna indicazione, però, sui luoghi dove vengono poste al fine di stanare i furbetti.

«Non vogliamo fornire tali informazioni ai vandali sottolinea il sindaco, Davide Moro . Sappiano che i siti ritenuti più sensibili sono monitorati h24. E all'occorrenza i filmati vengono visionati dalle forze dell'ordine. Per quante ordinanze emettiamo aggiunge il primo cittadino il problema di fondo rimane l'inciviltà di alcuni che non faccio fatica a definire criminali». In ogni caso, precisa, «tutti insieme siamo chiamati a tentare di invertire il trend del nomadismo dei rifiuti». In particolare, l'amministrazione ha chiesto ai residenti di via Mincana di avvertire i carabinieri di Battaglia o la polizia locale casomai cogliessero in flagranza gli automobilisti che hanno fatto dell'ex struttura recettiva un immondezzaio. Mi risulta che ci sia un costante controllo pure da parte dei volontari della protezione civile. E' in gioco il bene comune, nessuno si senta escluso.

Nel frattempo, resta sotto sequestro la discarica abusiva che si trova dietro al multisala Cineplex: è delimitata dal nastro bianco e rosso. Vicino si sono formate ulteriori mini-discariche di inerti e spazzatura di diverso tipo. Tuttavia, in quest'ultimo caso i carabinieri forestali di Montegrotto hanno già avviato un'indagine, che peraltro dovrebbe essere a buon punto. Ancora una volta i soliti ignoti hanno lasciato di tutto: materassi, mobili, plastiche varie, sacchetti, perfino pezzi di ricambio di automobili.

Il sito interessato è ben nascosto tanto dalla statale Adriatica che dal locale Re di Mezzo, distante almeno 200 metri in linea d'aria.

Sempre in tema di rifiuti, infine, la società Gestione Ambiente - che si occupa della raccolta differenziata in paese fa sapere che sono in fase di spedizione le bollette relative all'anno in corso. Gli utenti riceveranno un'unica fattura per tutti i dodici mesi. Tre i pagamenti da effettuare, in scadenza il 31 marzo, il 30 giugno e il 31 ottobre 2020.

