Ieri mattina davanti alla sede del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova sono state consegnate due auto Kia dal concessionario De Bona Motors, ai volontari del progetto Per Padova noi ci siamo.

Presente anche il presidente del Csv Padova Emanuele Alecci e l'assessore al volontariato Cristina Piva.

Kia Motors Italia ha lanciato il 13 marzo scorso, a Milano e Opera, il progetto ItaliaKiama, nato da un'idea di Young Digitals, società di Acqua Group e, nuova agenzia social di Kia, per sostenere le fasce più deboli durante il lockdown: una flotta di auto è stata consegnata ai volontari delle associazioni afferenti al Csv Milano, «per consegnare a domicilio in sicurezza le spese ordinate tramite Supermercato24».

Terminata la fase di lockdown, il progetto arriva ora a Padova «con la consapevolezza di Kia Motors che risulta tuttora fondamentale un sostegno nell'attuale fase di riapertura in cui le emergenze sociali continuano ad essere importanti».

Grazie alle due auto consegnate i volontari del progetto Per Padova noi ci siamo promosso da Csv Padova, Comune e Diocesi potranno più agevolmente gestire i rifornimenti dei sei magazzini presenti in città e la consegna delle spese alimentari ai nuclei familiari in difficoltà, consegne arrivate ormai a quota cento alla settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA