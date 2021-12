L'ATENEO

PADOVA È partito in settembre il cantiere per la trasformazione dell'ex casa dello Studente Fusinato, in via Marzolo, in sede della scuola galileiana. L'importo è quasi totalmente finanziato dallo stato per 11 milioni. Diventerà appunto la sede della nuova Scuola galileiana di studi superiori, con 187 posti letto, aule studio, sale conferenze e laboratori. Sarà pronta fra due anni.

IL RECUPERO

È appena partito anche il cantiere per i nuovi spazi di via Campagnola. La previsione è di un nuovo edificio con due aule da 250 posti ciascuna, il recupero dell'edificio lungo il lato ovest con un'aula da 250 posti, il recupero delle case a schiera su via Campagnola con un'aula polifunzionale, un'aula didattica e aule studio. Più un'area a verde a uso pubblico, non destinata esclusivamente agli studenti universitari e pertanto fruibile dalla comunità cittadina.

Costo 6 milioni circa. Gli spazi saranno dedicati principalmente agli studenti dell'area umanistica completando con Palazzo Maldura e il complesso Beato Pellegrino, un'area umanistica che continua ad aumentare il numero di iscritti. Fra l'altro, spiega il prorettore Pellegrino, «la ristrutturazione del Maldura è in fase di progettazione».

I PROGETTI

Sono tre i grandi progetti nella mente del Bo. Uno riguarda sicuramente l'ampliamento del Cus in via Corrado per il quale si attende sempre la firma dell'intesa con il Comune. Stiamo parlando di un'area di 80 mila metri quadrati con un investimento di 15 milioni di euro per impianti sportivi che saranno messi a disposizione anche della città.

Il secondo è il palazzo delle Esperienze dove concentrare i laboratori didattici e le attività sperimentali delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e ingegneristiche. Qui siamo ancora a livello di idea, nel senso che il Bo avrebbe individuato un terreno vicino al Fiore di Botta fra il complesso ex Fiat e la concessionaria Ceccato. «Ma l'interlocuzione con la proprietà è ancora in corso» dice Pellegrino. Quando andrà in porto si potrà pensare al bando per la progettazione.

L'ALTRO OBIETTIVO

Infine l'ateneo punta ad acquisire un grande edificio che si trova vicino alle chiuse di Voltabarozzo, ovvero il complesso di studi idraulici. «Noi partecipiamo continuamente ai bandi ministeriali per l'edilizia universitaria che portano fondi fino al 60 per dell'importo dei lavori.

Fra le varie opzioni c'è anche questa. Ma l'area è del Demanio e bisogna trovare un accordo». Un altro filone potrebbe essere rappresentato dai fondi del Pnrr. Nell'area e nel fabbricato sono presenti dei modelli di varie tipologie con vasche e riproduzioni per gli studi idraulici. Gli spazi sono enormi e potrebbero essere trasformati in laboratori e aule. Fra acquisizione e progetto la spesa è di circa 25 milioni di euro.

