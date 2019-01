Ducale, l'ex cinema a luci rosse diventerà una palestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOIl cinema Ducale verrà raso al suolo, al suo posto verrà realizzata una palestra. Quello che per decenni è stato uno dei due cinema a luci rosse (l'altro era il Cristallo in zona Palestro) presenti in città, è destinato a diventare la nuova sede della catena di palestre Mcfit. Catena che è già presente in via Prima strada in zona industriale e a Tencarola di Selvazzano. Nei giorni scorsi, infatti, lo Sportello unico delle imprese ha dato il via libera al progetto presentato dalla società. Progetto che prevede l'abbattimento...