Droga e bitcoin, indagine chiusa

L'INCHIESTA PADOVA Si è chiuso il cerchio attorno ai trafficanti di droga, abili nel trasformare il business illegale in bitcoin la regina delle criptovalute. Quando i poliziotti della Squadra mobile hanno bloccato il fiume di hashish e marijuana in città il boss, Emanuele Lovato detto il Dottore, aveva racimolato 2.400 unità di bitcoin per un valore in euro che ha toccato al cambio anche tra i 15 e i 20 milioni. Una fortuna ottenuta grazie allo spaccio. E nei giorni scorsi il pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare delle indagini,...