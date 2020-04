DRAMMA SENZA FINE

MERLARA Ventotto decessi nella casa di riposo di Merlara, dove l'ecatombe continua. Ieri mattina nel Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan si è spento Giovanni Crivellaro, 83 anni, di Borgo Veneto che aveva anche partecipato alle olimpiadi per anziani. Sposato e con una figlia, fino a quattro-cinque anni fa abitava a Megliadino San Fidenzio e prima di andare in pensione aveva lavorato come camionista che si occupava di scavi e movimentazione della terra.

All'interno del pensionato, il suo era uno dei quadri clinici più compromessi tenuti sotto stretta osservazione. Quello che gli operatori temevano, purtroppo si è avverato: le sue condizioni di salute già precarie sono state aggravate dal Coronavirus, che ne ha anticipato la morte. Come nel caso di altri anziani del pensionato, nell'occhio del ciclone targato Covid-19 da ormai cinque settimane.

«È un altro dei nostri nonni che se ne va» commenta amareggiata la presidente Roberta Meneghetti. Dei 73 ospiti presenti nella struttura di via Roma prima dello scoppio dell'epidemia, oggi ne rimangono soltanto 44. Una è ancora ricoverata al Covid hospital di Schiavonia.

Cifre pesanti da digerire ma a cui fanno da contraltare altri numeri, che parlano invece di speranza. Sono i 25 anziani in fase di guarigione: per loro il tampone di controllo eseguito nei giorni scorsi ha dato esito negativo. Un segno che lascia ben sperare anche se prima di cantare vittoria bisogna attendere il responso del secondo test, in programma nei prossimi giorni. Intanto il sindaco Claudia Corradin, che a 72 anni ha sconfitto il virus dopo 23 giorni di quarantena, continua a scrivere il suo Diario della speranza.

Quasi ogni sera aggiorna i concittadini dal suo profilo Facebook sugli sviluppi di questa battaglia contro il nemico invisibile, avendo cura di non riportare soltanto il nome dei deceduti ma anche un loro breve ma affettuoso ritratto in modo che questi anziani non siano numeri inseriti in una angosciante contabilità ma vengano ricordati in tutta la loro umanità. Come Veruccia Padovan, 91enne di Castelbaldo morta martedì e a cui il marito Luigino Dian, storico stradino del paese, trasmetteva il proprio affetto attraverso i piccoli gesti. «Si sedeva vicino a lei, nella zona della macchinetta del caffè e le parlava, la guardava, le teneva la mano» racconta il sindaco riportando le parole degli operatori. «Questi ritratti vogliono essere un tributo alle generazioni che hanno vissuto tra la fine degli anni Venti e i primi anni Quaranta, quelle che hanno ricostruito l'Italia prosegue la prima cittadina . Sono scampati alla guerra, alla fame, sono sopravvissuti a infinite sofferenze e malattie e ora un virus sconosciuto li ha portati via. E allora per questi nostri morti che non abbiamo seppellito come avremmo voluto e per tutti i nostri cari sepolti nel nostro cimitero, ai quali da tempo non possiamo portare un fiore, ci sarà un ricordo e una benedizione». Domenica alle 10.30 don Lorenzo Trevisan celebrerà, come di consueto, la messa a porte chiuse ma in diretta Facebook ricordando tutti i defunti della Residenza Scarmignan. Alla celebrazione seguirà la benedizione dei defunti nel cimitero di Merlara, dove l'amministrazione porterà dei fiori in segno di ricordo e di affetto. Il sindaco sarà presente a nome dell'intera comunità, mentre in rappresentanza del pensionato ci sarà la presidente del cda Roberta Meneghetti.

Maria Elena Pattaro

