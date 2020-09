(n.b.) Nuovo riconoscimento di prestigio per l'astrofisico Marco Drago. Drago, nato e cresciuto a San Siro di Bagnoli, ora in forza al Gran Sasso Science Institute (Gssi) de L'Aquila, ha infatti vinto l'edizione 2020 di FameLab Italia, il talent della scienza per chi riesce a comunicare in tre minuti un contenuto scientifico in modo efficace. La finale nazionale si è svolta a Trieste, atto conclusivo di un percorso iniziato tra febbraio e marzo, con centinaia di giovani ricercatori sfidatisi in 15 città. Drago si è aggiudicato anche il Premio del pubblico. «FameLab è un percorso emozionante, che permette - ha detto Drago - di parlare del proprio lavoro e conoscere meravigliosi compagni di avventura, da cui ho imparato molto». Laureatosi a Padova, Marco Drago è diventato famoso il 14 settembre 2015 per essere stato il primo ricercatore a vedere il segnale di un'onda gravitazionale, la cui scoperta, annunciata al mondo l'11 febbraio 2016 e premiata con il Nobel per la Fisica nel 2017, sta rivoluzionando il modo di studiare il cosmo. Drago nel suo intervento che gli è valso il premio di FameLab, si domanda dove nasce l'oro. Per trovare la risposta, si rifugia tra le stelle. Alcune, in particolare, piccole e compatte: le stelle di neutroni, oggetti così densi che un loro cucchiaino ha una massa di 1 miliardo di tonnellate, quasi quanto 170 milioni di elefanti. Il fisico paragona le stelle di neutroni alla pietra filosofale, grazie alla loro capacità, fondendosi, di produrre tanto oro quanto 100 pianeti terrestri. Come hanno dimostrato proprio i cacciatori di onde gravitazionali come lui, osservando nell'agosto 2017 per la prima volta la fusione tra due stelle di neutroni.

