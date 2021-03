Covid e intossicazione da monossido di carbonio nella stessa persona. E' successo qualche mese fa nel Centro di Medicina Iperbarica di Padova: una doppia urgenza che è stata gestita con tutti i protocolli del caso e con un'attenzione particolare dai responsabili del centro di via Cornaro, all'interno degli spazi dell'ex Macello, gestito dall'Atip - Associazione Tecnici Iperbarici del Club Sommozzatori Padova. Naturalmente il paziente covid intossicato è stato trattato singolarmente, alla fine delle normali terapie, nella Camera Iperbarica era presente un medico in assistenza che ha preso parte alla seduta ed era dotato di tutti i dispositivi di protezione, dalla visiera, alla cuffia ai doppi guanti, alla tuta, alla maschera, materiali che poi sono stati tutti smaltiti. Subito dopo l'area è stata sanificata ed è rimasta inutilizzata per i tempi necessari, secondo il protocollo. Un caso sicuramente particolare che ha acceso i riflettori sul centro che è una delle tante realtà che ha sofferto la pandemia in questo ultimo anno. La struttura sanitaria, che gira attorno alle due nuove camere iperbariche inaugurate nel 2016 ha infatti rallentato notevolmente la sua attività ambulatoriale, a causa delle restrizioni degli accessi deliberate dalla Regione ma è rimasta comunque attiva anche con il servizio di urgenza/emergenza attiva h 24 per le patologie urgenti, questo fino a settembre quando è ripartita l'attività, anche se molto lentamente. F.C.

