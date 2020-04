(M.E.P.) «Anche oggi siamo in guerra, ma contro un nemico invisibile e per un altro valore fondamentale: la salute» sono le parole che ieri, 25 aprile, il sindaco di Merlara Claudia Corradin ha rivolto ai suoi concittadini dalla piazza virtuale dei social visto che le restrizioni anticontagio hanno impedito una cerimonia pubblica per la Festa della Liberazione. È dall'8 marzo che Merlara combatte questo nemico invisibile che nella casa di risposo Scarmignan ha mietuto 30 vittime su 73 ospiti. Dicendo addio proprio a quella generazione che ha combattuto o comunque vissuto la seconda guerra mondiale e la liberazione dal nazifascismo. È a loro che l'amministrazione ieri ha voluto comunque rendere omaggio, deponendo una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti e issando il tricolore in piazza Martiri della Libertà. «Abbiamo voluto onorare uomini, donne, ragazzi che settantacinque anni fa hanno avuto il coraggio di combattere uniti, superando le diversità afferma la Corradin con un obiettivo comune: conquistare la libertà, che è un dono da costruire ogni giorno. Ci viene spontanea una similitudine: anche oggi siamo in guerra. Questa sfida senza precedenti ci ha fatto capire quanto siano importanti le relazioni sociali. Non più individui soli, ma parte di un'unica comunità, di un destino comune». Merlara ne è più che mai consapevole, alla luce dell'emergenza scoppiata nella casa di riposo. La speranza è che anche per il paese arrivi presto il giorno della liberazione dal maledetto virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA