Don Marco Galante è, con don Renzo Bagarolo, il cappellano dell'ospedale di Schiavonia. Dallo scoppiare dell'emergenza sanitaria si è trovato ad affrontare un durissimo compito: portare la fede tra gli ammalati.

«Quel venerdì 21 febbraio avevo terminato la messa in parrocchia, quando don Renzo mi ha informato della chiusura dell'ospedale. Lui ne era uscito poco prima, io quella mattina avevo fatto visita a due pazienti proprio nel reparto di Medicina. ricorda don Marco Stupiti, attoniti, abbiamo aspettato qualche ora, fino alla comunicazione dell'ordinanza del sindaco per la chiusura di tutte le attività, chiese comprese. Don Renzo e io ci siamo messi in isolamento volontario, fino al martedì della settimana successiva, quando abbiamo fatto il primo tampone». Entrambi i cappellani sono risultati negativi. «Questa è la cronaca di un giorno che ha cambiato la vita di tutti, che ha cambiato la storia. continua don Marco - Ma di fronte a tutto questo cosa ci resta? Rispondo con tre parole: familiarità, presenza e speranza. Familiarità perché questa esperienza ha reso questo luogo una grande famiglia. Abbiamo vissuto l'esperienza di sentirci uniti e solidali. Usando un'immagine cara al Papa: ci siamo sentiti sulla stessa barca. Abbiamo ritrovato l'attenzione gli uni per gli altri, il piacere del saluto, di chiederci come stiamo e abbiamo messo da parte inutili scaramucce. Presenza perché, grazie alla sensibilità della direzione dell'ospedale e a quella generale, abbiamo potuto come Chiesa continuare ad essere vicini agli ammalati e a tutti gli operatori sanitari. Abbiamo sentito la grande fortuna di poter essere presenti, accanto agli ammalati. Non perché avevamo qualcosa di importante da portare, ma avevamo qualcosa da condividere, da vivere insieme. Speranza, infine, perché, come amo dire spesso quando incontro gli ammalati nei reparti covid, io porto la medicina della speranza. Durante questi mesi, parlando col mio padre spirituale, ho condiviso la fatica di questo tempo, soprattutto quella data dal vedere morire tante persone, in particolare i nostri nonni anziani ha detto Ebbene, lui mi ha dato una bella immagine: quei volti, quelle persone, saranno quelle che mi apriranno la porta quando arriverà il mio momento».

