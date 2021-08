Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DISCUSSIONEPADOVA Schietto e diretto, com'è nel suo stile. Senza paura di andare controcorrente o di scatenare il dibattito. Don Luca Favarin, il prete di strada padovano noto per la sua attività solidale nei confronti di prostitute e migranti, ora apre un nuovo fronte: «Green pass anche per entrare in chiesa».L'ultimo decreto del presidente del Consiglio prevede l'obbligo del certificato verde per accedere a a tantissimi luoghi...