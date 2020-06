Prima la benedizione dall'alto di Sant'Antonio, adesso quella di papa Francesco, che sabato incontrerà in udienza i sacerdoti delle zone più colpite dalla pandemia. «Sembra quasi che sia un modo in cui i nostri nonni ci ringraziano perché li abbiamo ricordati». Don Lorenzo Trevisan, arciprete di Merlara e Minotte, in questi segni legge la presenza spirituale dei 34 nonni della casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan morti dall'inizio dell'emergenza, quando il pensionato contava ben 73 ospiti. I volti che porterà nel cuore all'udienza che la Santa Sede sta organizzando sono soprattutto i loro. «Dopo l'esperienza forte di quello che è successo nel pensionato la presenza e la vicinanza del papa è come una carezza in questo momento di prova osserva il parroco . La chiesa si fa prossima a coloro che soffrono. Dalla sede di Pietro pregheremo per tutta la comunità e per i nostri cari defunti». Merlara il dolore lo ha visto in faccia in questi tre mesi, scanditi dalle sirene delle ambulanze che trasportavano i contagiati dal pensionato al Covid hospital di Schiavonia. E dal rintocco delle campane, che hanno suonato a lutto per chi non ce l'ha fatta, ma anche a festa quando due domeniche fa i nonni sono stati ricordati nella messa celebrata dal vescovo Claudio Cipolla e quando sabato scorso il Santo ha sorvolato il paese. «Ogni tanto mi ritrovo a pensare che ci è voluto il sacrificio di 34 nonni per donarci, nell'esperienza del dolore, uno spiraglio di luce e di speranza» osserva l'arciprete. All'udienza di sabato, in rappresentanza della diocesi di Padova insieme a lui parteciperanno altri quattro sacerdoti. Uno di questi potrebbe essere il parroco di Vo' , prima zona rossa d'Italia insieme a quella di Codogno. Ma si attende ancora l'ufficialità: dell'udienza da parte della Santa Sede, e della delegazione partecipante da parte della diocesi. (m.e.p.)

