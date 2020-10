LA SITUAZIONE

PADOVA L'elenco di positivi della scuola paritaria Don Bosco di via De Lellis si allunga: quattro alunni sono risultati positivi al test rapido e ora dovranno essere sottoposti al tampone molecolare. Il bilancio provvisorio, quindi, è di 11 studenti e due docenti infetti da coronavirus su 420 persone. Nella mattinata di ieri i bambini delle classi elementari sono stati accompagnati dai genitori nella palestra della scuola, in zona Forcellini, dove gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea li aspettavano per fare i test rapidi e circoscrivere il contagio.

TUTTI IN FILA

«Mamma, io ho paura del tampone» ha detto un'alunna mentre percorreva la strada che dal cancello porta all'entrata della scuola, sollevando lo sguardo. «Non ti preoccupare tesoro, è come un cotton fioc, non sentirai male» ha cercato di rassicurarla la donna stringendole la manina e conducendola oltre l'ingresso. Appena entrati tutti hanno dovuto misurarsi la temperatura e disinfettarsi le mani. Nessun bambino ha protestato, sono tutti abituati alle nuove disposizioni che, a sentire i genitori, la scuola segue in modo molto rigido. La situazione era tranquilla, nessun intoppo si è verificato durante la mattinata, i test sono proseguiti spediti e senza interruzione alcuna.

Sono state testate in totale sei classi, quindi 196 persone che assieme alle 72 del giorno precedente portano il conto a 268, di cui complessivamente 251 sono studenti, 12 sono insegnanti e 5 sono collaboratori scolastici. I test riprenderanno oggi dalle 8 per gli studenti delle cinque classi medie e i loro docenti, oltre che per il personale Ata. Le operazioni si svolgeranno ancora una volta presso la palestra dell'istituto di via De Lellis e vedranno coinvolte in tutto 152 persone. In caso di positività al test rapido si dovrà fare il tampone molecolare per accertare o meno la positività. In attesa dei risultati dello screening, l'Ulss ha consentito ad alunni e insegnanti di continuare le lezioni e tutte le attività curricolari di routine mantenendo il distanziamento e utilizzando sempre la mascherina.

IL CASO

Il caso è scoppiato tra giovedì sera e venerdì mattina quando sono stati segnalati sette alunni e due docenti positivi. La macchina di screening dell'Ulss si è messa in moto programmando tre giornate durante le quali fare i test rapidi a tutti coloro che si aggirano per i corridoi della scuola, studenti, insegnanti e collaboratori scolastici. Restano fuori circa 300 persone tra alunni e professori del liceo linguistico, scientifico e delle scienze applicate perché occupano un edificio completamente staccato dal resto della scuola, quindi non possono essere rimasti coinvolti dal contagio che ha asserragliato il resto della popolazione scolastica.

I primi a risultare infetti dal coronavirus sono un alunno della materna, due delle elementari, quattro delle medie oltre ai due insegnanti. Le prime tre classi sono state testate nel pomeriggio di venerdì al distretto sociosanitario di via dei Colli. Il caso della scuola Don Bosco si affianca a quello dell'Einstein di Piove di Sacco dove si sono registrati 21 positivi al Covid-19, più che altro per l'estensione che potrebbe avere visto l'elevato numero di studenti. Sono poche ormai le scuole che possono dirsi ancora immuni dal virus. Secondo i dati rilasciati dalla Regione e aggiornati al 16 ottobre, sono 68 gli istituti nel Padovano che hanno avuto almeno un caso di positività al loro interno e in quarantena preventiva in città e provincia al momento ci sono 584 studenti e 87 insegnanti.

Silvia Moranduzzo

