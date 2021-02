VILLA DEL CONTE

Ha destato grande commozione e cordoglio ieri a Villa del Conte la notizia della morte di Franco Dardanelli, il 66enne titolare dell'osteria ristorante la Tavernetta in via Martiri della Libertà ad Abbazia Pisani, morto a Tombolo in un incidente stradale. La data del funerale non è ancora stata stabilità perché sono in corso le indagini sulla dinamica del sinistro mortale. Sono ancora sotto sequestro il camion e la moto condotta dal ristoratore. Dardanelli era molto conosciuto, in particolare nella frazione di Villa del Conte. Sposato con Mara Vilnai, figlia del noto costruttore Romeo, aveva tre figli, di cui due nati da una precedente relazione.

LOCALE

Il suo locale, dove ieri campeggiava la scritta chiuso per lutto, era molto frequentato soprattutto all'orario di pranzo. Gran lavoratore, dedito alla famiglia, Franco Dardanelli è stato un uomo generoso, come conferma la sindaca di Villa del Conte Antonella Argenti: «In più di una occasione Franco ci ha donato dei pasti caldi per famiglie e persone bisognose del nostro paese - afferma la prima cittadina comitense-. Instancabile nel lavoro, pieno di entusiasmo nel ripartire dopo il lockdown dello scorso anno, Franco aveva davvero un cuore grande». Tra il noto ristoratore di Abbazia e la sindaca, che abita poco distante dal locale ad Abbazia, c'era una corrispondenza e una conoscenza coltivata nel tempo: «Spesso mi inviava delle foto del suo locale per chiedermi se andavano bene e rispettavano le norme anticovid- confessa la Argenti-. Solo un paio di giorni fa ci siamo sentiti al telefono per una questione riguardante il suo lavoro. Sono davvero addolorata per la sua prematura scomparsa. Mi dispiace in particolare per la moglie Mara che mi lega una amicizia e il figlio Natan. Entrambi ieri li ho visti e li ho trovato molto provati. Tutta la cittadinanza si stringe simbolicamente attorno a questa famiglia unita».

L.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA