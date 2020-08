LA GIORNATA

PADOVA Manca poco al suono della campanella e il personale scolastico non si farà trovare impreparato. Sono 418 le persone che si sono presentate nelle cinque sedi dell'Ulss 6 Euganea per fare il test sierologico prima di tornare in servizio a scuola. La disponibilità da parte dell'azienda sanitaria è di 600 persone al giorno, dalle 14 alle 19, che possono prenotare un appuntamento in una delle sedi dei diversi distretti: via Temanza all'Arcella per Padova, via Spinelli a Rubano per chi viene dalla zona Terme, via San Rocco a Piove di Sacco, via Cao del Mondo a Camposampiero che serve l'Alta padovana o via Marconi a Monselice per la Bassa. Il test è facoltativo ma visto che già dall'inizio di settembre si tornerà in classe per gli studenti che devono sostenere gli esami di riparazione sono in molti a volersi tutelare per tempo. Per evitare assembramenti è stato stabilito l'obbligo di prenotazione al sito https://ulss6euganea.prenotami.cloud per le prime quattro sedi, al link https://ulss6.zerocoda.it per il distretto della Bassa: si dovrà selezionare il servizio Riservato al personale scolastico (test rapido). Il risultato viene consegnato subito e nel caso l'esito sia positivo o dubbio, si procede con il tampone entro le 48 ore.

I CAMICI BIANCI

Il test sierologico è possibile farlo anche dal medico di base se questi aderisce alla campagna di prevenzione: per ora nel Padovano hanno dato la loro disponibilità oltre 200 dottori. Questa tipologia di esame rileva la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona entra in contatto con un infetto. «Con la ripresa delle scuole e l'arrivo della stagione fredda, si sente fortemente la mancanza di un test rapido che ci sganci dai tamponi ha scritto ieri Antonella Viola, direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della speranza Dal mio punto di vista, questa è una priorità: bisogna validare dei test rapidi (molecolari o antigenici) che ci servano come primo screening della popolazione. Non possiamo contare solo sui tamponi. I numeri stanno crescendo e temo continueranno a crescere ancora un po'. La situazione al momento è preoccupante ma non dal punto di vista sanitario: non siamo in condizioni di crisi di posti letto così come non ci sono molti pazienti gravi. I motivi di questa minore aggressività della malattia possono essere diversi aggiunge , l'età media dei contagiati si è drasticamente abbassata e sappiamo che questo virus è aggressivo soprattutto negli anziani; l'estate è un periodo in cui le infezioni respiratorie sono poco frequenti e poco aggressive, e quindi il clima può avere un ruolo in questa manifestazione leggera del virus; i medici sono preparati e attenti e intervengono subito sui pazienti; le persone fragili sono protette. Quello che quindi ci preoccupa non è oggi ma domani: se il virus continuerà a circolare prima o poi arriverà a colpire anche le persone più anziane o più fragili; se il numero di positivi sarà alto in autunno, la malattia potrebbe colpire nuovamente in maniera pesante».

IL BOLLETTINO

In città e provincia si sono registrati 20 nuovi infetti portando il conto totale delle persone attualmente positive a 309. Invariato è il numero di pazienti ricoverati: sono sei al reparto di malattie infettive e due in terapia intensiva. Nel frattempo il bisogno di informazione sul Covid-19 ha fatto fare un salto alle pagine social di Ulss, Iov e Azienda ospedaliera. Dal 21 febbraio si è visto un aumento dei seguaci (tra la pagina aziendale e quella del direttore l'Ulss ne conta 42 mila) ma anche delle interazioni: i post delle conferenze stampa dell'ospedale universitario raggiungono in media 10 mila persone anche se l'Azienda ad ogni domanda rimanda al sito ufficiale, per una questione di gestione della privacy che sui social è alquanto complessa.

Silvia Moranduzzo

