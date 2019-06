«Divisioni e voltafaccia all'interno del Pd hanno portato alla sconfitta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIPADOVA Era stato un sindaco-simbolo, avendo governato per 9 anni di fila, dal 1980 al 1989, all'insegna della creatività. Prima funzionario di partito, il Pci, ma senza rapporti stretti con l'Unione Sovietica di allora e convinto sostenitore della politica di Enrico Berlinguer, scultore con un percorso nell'Accademia dove gli avevano offerto una docenza, era poi arrivato alla prima poltrona di Cadoneghe in virtù di un accordo di larghe intese tra il centro e la sinistra. Il suo motto l'aveva preso in prestito non da Mao, ma da...