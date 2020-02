PAURA

CITTADELLA Sembrava un principio d'incendio, tanto che è stato spento con un estintore. Ma in pochissimi secondi le fiamme sono divampate violente nuovamente, propagandosi in tutta l'azienda ad esclusione dell'area degli uffici. Molto gravi i danni, ma nessun ferito nel rogo avvenuto ieri a Cittadella alle poco dopo le 15 al civico 82 di via Casaretta, dove ha sede l'azienda i Caftani di Roby Zu, di proprietà dell'imprenditrice cittadellese Roberta Zurlo. A rendere non agevoli le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il fortissimo vento che anziché disperdere il fumo in atmosfera, lo ha tenuto schiacciato al suolo, creando l'effetto nebbia e rendendo l'aria difficilmente respirabile.

L'ALLARME

Si è reso necessario informare, anche via social, gli abitanti a sud dell'azienda, invitandoli a rimanere in casa e a non aprire le finestre. Tra questi anche gli alunni della scuola steineriana Aurora e dell'asilo pubblico, presenti nello storico edificio di Villa Negri, distante nemmeno un centinaio di metri dal luogo dell'incendio. Per loro l'uscita programmata alle 16 è stata leggermente ritardata.

La proprietà della ditta ha allertato immediatamente il 115 dei vigili del fuoco. Per primi sono giunti quelli di Cittadella, coadiuvati poi dal comando provinciale di Padova e dai colleghi di Castelfranco Veneto. In totale ad operare 7 automezzi con 21 pompieri. Sulla scena sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri della stazione di Cittadella. Momenti di paura per il proprietario dell'edificio. È stato informato di quello che stava accadendo, è accorso e poco dopo ha accusato un malore. Dovuto alla tensione della situazione è stato accertato dai sanitari intervenuti con un'ambulanza giunta dal pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella.

TIMORI

Non pochi i timori degli abitanti delle abitazioni vicine all'azienda. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Un lavoro non semplice per la potenza del vento. A fianco del capannone di mille metri quadri interessato dal fuoco, ci sono degli spazi utilizzati da un'altra azienda, l'Arte Zurlo. L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero anche a questa. Sono stati bagnati inevitabilmente alcuni prodotti, ma nulla in confronto purtroppo ai danni avvenuti nell'altra azienda. La prima stima è di non meno di 60 mila euro per i 2 mila caftani in magazzino. Poi si aggiungono quelli per tutto il resto.

LA TESTIMONIANZA

A ripercorrere quegli istanti è Domenico Calocchio, marito della proprietaria Roberta Zurlo. «Sono andato in magazzino. Ho sentito odore di bruciato ed è saltata la corrente - spiega - L'ho riattivata ed ho chiamato mia moglie. Siamo ritornati in magazzino a controllare e ci siamo accorti che da un angolo dov'è riposto il materiale dello stand per le fiere, c'era una fiammella. Li non ci sono prese elettriche né macchinari in funzione. Ho preso l'estintore e l'ho attivato. Sembrava tutto spento. Ho aperto un attimo la finestra e in una frazione di secondo ecco di nuovo fiamme e fumo. Siamo scappati e abbiamo avvisato i soccorsi.»

«Non riusciamo a capire cosa sia successo - aggiunge l'imprenditrice - gli uffici fortunatamente sono salvi. A giorni arrivano i nuovi prodotti. Sarebbe stato un disastro ancora più grande se ci fossero stati». Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. L'intervento si è concluso in serata. Oggi, alla luce del sole e con la massima sicurezza, sarà possibile effettuare le verifiche per capire come sia potuto avvenire l'incendio. Sia l'edificio che i prodotti non sono coperti da assicurazione. Si spera quindi che non ci siano danni strutturali per poter continuare a lavorare.

Michelangelo Cecchetto

