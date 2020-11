IL RAGGIRO

VO' Erano i mesi in cui i guanti monouso erano una merce rara. Tutti tentavano di accaparrarsene e qualcuno ha pensato di approfittarne escogitando una truffa online. Nel raggiro è cascata anche un'azienda vitivinicola di Vo', che a marzo ha acquistato 300 scatole di guanti in lattice monouso al prezzo di 900 euro. Così diceva l'annuncio. Ma in realtà era tutta una messinscena architettata per spillare denaro a chi aveva come unico obiettivo quello di riprendere l'attività in tutta sicurezza, garantendo ai propri dipendenti adeguati dispositivi di protezione individuale. Peccato che la merce non abbia mai raggiunto via Bagnara Basa, sede dell'azienda Caferro, di cui è titolare il 45enne Daniele Ferasin, e la falsa venditrice si sia resa irreperibile. A smascherarla ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Lozzo Atestino, a cui la vittima ha sporto denuncia: la ventisettenne S.G., residente a Ripa Teatina (Chieti), nota alle forze dell'ordine, dovrà rispondere dell'accusa di truffa.

L'episodio risale a marzo: Vo', epicentro padovano del Coronavirus, era appena uscito dalle due settimane di confinamento. In realtà il recinto imposto dalla zona rossa si sarebbe allargato ben presto all'intera penisola, facendola piombare in un lockdown generale. Le aziende del centro collinare, che prima del Covid-19 era famoso soprattutto per il vino, la buona cucina e i paesaggi collinari, erano impazienti di rimettersi in moto. Ma tra i tanti bastoni fra le ruote c'era anche la scarsità di dispositivi di protezione individuale. E se per le mascherine ci si è arrangiati contando anche sulla produzione da parte di aziende riconvertite all'occorrenza, trovare grosse forniture di guanti in lattice era una battaglia persa in partenza.

IL RACCONTO

«In azienda non ne avevamo e nei negozi era impossibile trovarli racconta Rodica Furnica, moglie del titolare dell'azienda Caferro Così abbiamo cercato anche in rete». Spulciando i social, su Marketplace (la sezione di Facebook in cui è possibile mettere in vendita di tutto, da un soprammobile a un appartamento) è spuntato l'annuncio tanto atteso. Trecento scatole di mascherine a 900 euro. «Mi sono messa in contatto con la venditrice e ho fatto l'acquisto con un bonifico» prosegue Rodica, a cui la truffatrice aveva chiesto una seconda transazione dello stesso importo. «Mi è venuto il sospetto che fosse una truffa anche perché la ragazza mi ha bloccato su Facebook poco dopo aver incassato i soldi, così non potevamo più contattarla» spiega la donna. Della merce nemmeno l'ombra e di un rimborso manco a parlarne. A differenza invece di un acquisto analogo fatto su eBay ma di cui il venditore aveva restituito l'importo visto che aveva esaurito il prodotto.

A quel punto è scattata la denuncia da parte del titolare dell'azienda ai carabinieri di Lozzo Atestino: messaggi e transazioni hanno permesso ai militari di identificare la responsabile, che nel frattempo si era beccata altre denunce analoghe. La giustizia deve ancora fare il suo corso ma per l'azienda di Vo' è già arrivato il lieto fine economico. «A maggio la ragazza ci ha restituito i soldi dicendo che il suo conto corrente era stato bloccato: non si era accorta del primo bonifico per questo ce ne ha chiesto un altro afferma Rodica, soddisfatta del rimborso ma scettica sulle scuse ricevute Non abbiamo ritirato la denuncia perché è giusto che chi fa qualcosa di sbagliato ne affronti le conseguenze e impari dagli errori».

Intanto l'azienda vitivinicola, a cui se ne affianca anche una seconda specializzata nell'imbottigliamento mobile dei vini, cerca di reggere l'impatto delle crisi generata dal Covid. «C'è stato un calo della produzione e per un periodo abbiamo messo in cassa integrazione i nostri 15 dipendenti, ma teniamo duro».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA