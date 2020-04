#distantimavicini: tre numeri telefonici per il supporto psicologico ai pazienti dell'Oncoematologia pediatrica. Attivato un servizio di supporto psicologico a distanza, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Città della Speranza. La necessità di rispettare le norme di isolamento e distanziamento sociale ha imposto un'interruzione dei colloqui tra psicologhe, pazienti e genitori che erano stati intrapresi presso il Centro. Qui afferiscono circa 1500 pazienti, ovvero quanti sono in trattamento per neoplasia, in fase di monitoraggio post trattamento o affetti da patologia ematologica cronica. La situazione attuale, pertanto, motivo di preoccupazione e ansia, rende quei colloqui ancor più indispensabili. Di qui la disponibilità, da parte del team di psicologhe e in accordo con la direttrice della Clinica, la professoressa Alessandra Biffi, di dedicare ai pazienti che lo richiedano un supporto a distanza, che potrebbe avere anche uno scopo motivazionale. Città della Speranza, da sempre attenta alla salute e al benessere dei pazienti in trattamento e fuori terapia, si è da subito attivata per garantire tale servizio, fornendo tre smartphone, donati dal punto vendita Daicom di Carlo Dai Zovi di Vicenza, e altrettante schede Sim in comodato d'uso gratuito. Per accedere al servizio e prenotare il proprio colloquio telefonico, basta inviare un sms. Per continuità assistenziale, si richiede di contattare le dottoresse secondo la patologia in trattamento: Marta Tremolada (leucemie o altra patologia ematologica) cellulare 3357431346, Cinzia Cereda (neoplasie) 3387307810, Marina Perdibon (drepanocitosi o sickle cell disease) 3387228855. Intanto le scelte dei contribuenti sul 5x1000 premiano Fondazione Città della Speranza che, per l'anno d'imposta 2018, mantiene salda la prima posizione in Veneto nella categoria volontariato. Lo attestano i dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. La realtà vicentina, con cuore pulsante a Padova, ha raccolto 1.741.055 euro, registrando un aumento rispetto al 2017 (1.626.406,88 euro). In crescita anche il numero di scelte, passate da 54.385 a 57.815. (F.Capp.)

