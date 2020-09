Niente modello ponte di Genova per il nuovo ospedale. La richiesta messa sul piatto all'inizio dell'estate dal sindaco Sergio Giordani non è stata accolta dal governo.

Il nuovo polo della salute padovano, infatti, è stato escluso dal decreto Semplificazioni, voluto dal governo per dare un impulso, anche attraverso la sburocratizzazione, alle grandi opere dopo la battuta d'arresto del Covid 19.

«In commissione Bilancio, in Senato, in fase di esame del decreto Semplificazioni, coerentemente con gli impegni presi pubblicamente nei mesi scorsi, ho presentato un emendamento sull'Ospedale di Padova come opera strategica ha polemizzato ieri il senatore Antonio De Poli (Udc-Fi) - Avevo chiesto al governo che il progetto del nuovo Polo della salute venisse inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» «L'emendamento, purtroppo, è stato bocciato da maggioranza e Governo che, così facendo, dimostrano una totale miopia politica, assenza di visione e di strategia ha aggiunto Il progetto è un'opera strategica non solo per il Veneto e per la città di Padova, ma per tutto il Paese. Puntare sulla sanità d'eccellenza è la strada da percorrere. (Al.Rod.)

