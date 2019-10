CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIOCESIPADOVA Papa Francesco sceglie due sacerdoti padovani per importanti incarichi della Santa Sede. Don Riccardo Battocchio (in foto), finora docente ordinario di teologia dogmatica e vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto è invece il nuovo rettore dell'Almo Collegio Capranica di Roma, il più antico seminario del mondo cristiano.Monsignor Giampietro Gloder, invece, è il nuovo nunzio apostolico a Cuba; incarico di grande prestigio dunque per il prelato originario di Gallio, sull'Altopiano dei Sette comuni, e ordinato sacerdote...