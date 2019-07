Diocesi in lutto: addio a don Franco e suor Pasqualina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIESAPADOVA Ancora un lutto per la diocesi: dopo don Marcello Volpato, amato ex parroco di San Tommaso di Albignasego, sabato mattina all'ospedale di Padova è deceduto don Franco Canton. Nato l'11 febbraio 1947 e ordinato prete il 14 giugno 1970, don Franco venne inviato come cooperatore festivo a Voltabarozzo, pur abitando nel Convitto ecclesiastico. L'anno successivo fu cooperatore stabile a Voltabarozzo, prima di essere inviato a Milano, nel 1972, come studente presso la Facoltà Teologica Interregionale di Milano. Nel 1976 divenne...