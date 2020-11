LE VITTIME

BORGORICCO/PIAZZOLA Sembrava che si fossero stabilizzate le condizioni di Dino Peron, ottantaduenne di Borgoricco che da circa un mese era ricoverato all'ospedale di Cittadella. Venerdì scorso la notizia del decesso che ha lasciato nello sconforto i due figli, i nipoti, i quattro fratelli dell'anziano e tutta la comunità in cui Dino risiedeva da molti anni e dove era molto amato ed apprezzato dai compaesani. Era ricoverato in ospedale da un mese. Giorni difficili, trascorsi in isolamento, così come prevede la procedura in caso di positività al tampone per il Covid-19. I famigliari e gli amici più stretti gli sono stati vicino fino all'ultimo con telefonate quotidiane. Le ultime fino a tre giorni prima della morte avvenuta venerdì scorso. La sua scomparsa ha lasciato un grande sconcerto. Dopo il ricovero Dino aveva infatti mostrato segnali di ripresa, con un progressivo miglioramento delle condizioni di salute, tanto che fino a qualche giorno prima del decesso riusciva a parlare al telefono con le persone a lui più care. La scorsa settimana una ricaduta ha portato l'ottantaduenne ad un improvviso peggioramento dal quale non si è più ripreso. Tantissimi i messaggi di solidarietà ed affetto ai famigliari. Dino Peron era molto conosciuto a Borgoricco dove viveva da solo, dopo che i figli si erano trasferiti altrove. Stimato idraulico, era in pensione da diversi anni ma, nonostante la non più giovane età, continuava a mettere la sua esperienza al servizio della comunità. In molti ricordano i tanti lavoretti che svolgeva a titolo di volontariato all'asilo parrocchiale. Non si tirava mai indietro quando c'era bisogno di dare una mano. In paese lo ricordano come una persona generosa, altruista, sempre sorridente, buona e pronta ad aiutare gli altri. «Bastano due sole parole per descriverlo afferma commosso un amico era un uomo semplice ed umile». Le esequie, precedute dalla recita del rosario, saranno celebrate domani alle 14.30 nella chiesa del capoluogo dal parroco Don Giovanni Bortignon.

La comunità di Piazzola sul Brenta piange la scomparsa di Gianfranco Serafin. É mancato venerdì scorso nell'ospedale di Cittadella dov'era ricoverato. Aveva 79 anni. La sua è stata una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro, operava nel settore del commercio del bestiame ed era in pensione da qualche tempo. Lascia la moglie Elena, il figlio Danilo, la figlia Paola, la nuora Federica ed il genero Antonio, poi gli amatissimi nipoti Giuliana, Niccolò, Marco, Giovanni ed Irene, la pronipote Margherita ed i fratelli Lorenzo e Giorgio. Una grande famiglia quella formata da Gianfranco e Elena, che sta vivendo questo momento doloroso nel riserbo più stretto. La sua scomparsa è avvenuta nel nosocomio di Cittadella in modo improvviso ed inaspettato come indicato anche nell'annuncio funebre. Il ricordo di tanti è di una persona molto attiva e laboriosa. Domani alle 19 nel Duomo di Piazzola sul Brenta ci sarà la preghiera di suffragio mentre giovedì alle 10,30 saranno celebrate le esequie.

Monia Pasqualetto

Michelangelo Cecchetto

