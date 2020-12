LO SCENARIO

PADOVA Un crollo improvviso in primavera. Una lente ripresa, accompagnata da tanto ottimismo, in piena estate. E poi un'altra vertiginosa discesa, in grado di fare ancora più male. La curva del fatturato parla chiaro e racconta il tortuoso saliscendi vissuto quest'anno dai tremila bar e ristoranti della provincia di Padova. Rispetto al 2019 gli incassi sono in media dimezzati e per questo dicembre le previsioni sono nere: solitamente è uno dei periodi più floridi ma oggi rappresenta lo specchio di un anno difficilissimo. «I locali sono arrivati a perdere anche l'80% ma i ristori del governo coprono al massimo un 20%. Sono solo piccole elemosine e a Natale avremo la mazzata finale» taglia corto Filippo Segato, segretario dell'Appe, scrutando i dati dei primi 11 mesi dell'anno: i ristoranti hanno perso in media il 40% e i bar oltre il 45%. Parliamo di 310 milioni in fumo.

I PERIODI

Partiamo dalle attività ristorative, che in provincia sono 1.400 e danno lavoro a 9.500 persone. In epoca pre-Covid il fatturato medio annuo era di 400 mila euro. Il 2020 si era aperto in linea con il 2019 e, per diversi locali, con il segno positivo. Gli effetti della pandemia sono comparsi in primavera con fatturati in calo del 65% (marzo), 88% (aprile) e 84% (maggio). A giugno c'è stata prima la ripresa, ma sempre con un -22% dovuto soprattutto alla mancanza di cerimonie e all'assenza di gite scolastiche, cene di fine stagione e viaggi turistici. Quest'ultimo aspetto, quello dei visitatori provenienti da fuori, pesa molto sul dato di luglio. Il +3% di agosto non deve ingannare: si deve anche al fatto che moltissimi ristoranti hanno rinunciato alle ferie in modo da recuperare il gap con il 2019, quando magari avevano chiuso per due settimane.

Da settembre si è confermato il trend con un -18%, dovuto alla mancanza di eventi e mostre ma anche ad una clientela business notevolmente ridotta. A ottobre, con il dpcm che dalla fine del mese ha limitato l'orario alle ore 18, sono stati registrati dati pesantemente negativi (-37%), confermati poi in modo ancor più cupo a novembre (-68%).

La perdita di fatturato rispetto al 2019 è, secondo l'associazione padovana dei pubblici esercizi, di 220 milioni. «Purtroppo la vendita per asporto e la consegna a domicilio non servono a sopperire ai cali spaventosi di fatturato. Molti ristoranti, per tipologia di prodotto o per ubicazione geografica, non possono svolgere questo servizio» spiega Filippo Segato.

LE CHIUSURE

Situazione analoga per i 1.600 bar, che danno lavoro a cinquemila dipendenti e prima del Covid fatturavamo mediamente 150 mila euro all'anno. Partiti bene a gennaio, il -10% di febbraio è legato soprattutto alla chiusura delle scuole. Marzo, aprile e maggio sono stati tre mesi terribili. Timidi segnali di ripresa tra giugno e settembre, ma sempre con il macigno dell'assenza di gita scolastiche e dell'ampia diffusione dello smart working. Le restrizioni autunnali hanno rappresentato un'ulteriore inevitabile mazzata. A novembre la perdita è tornata in linea con quella dei mesi primaverili: -60% circa. L'Appe stima una perdita complessiva di 90 milioni.

GLI AIUTI

I contributi sono arrivati, ma Segato scuote la testa: «Non compensano le perdite di fatturato. Per i ristoranti il ristoro medio è stato di 7.500 euro nella prima erogazione e di 15 mila euro nella seconda, che peraltro molti non hanno ancora ricevuto. Per i bar c'è da considerare anche una certa difficoltà dei proprietari nel concedere revisioni dei canoni di affitto».

LE RICHIESTE

Per il segretario Appe «il settore è in crisi da quasi un anno. Servono misure non di emergenza ma strutturali per dare modo alle attività di sopravvivere e per garantire il mantenimento dei posti di lavoro. C'è la speranza di recuperare buone fette di fatturato, anche se sicuramente ci vorrà qualche anno per tornare ai livelli del 2019. Tra le iniziative che si possono mettere in atto, citiamo le seguenti: esenzione dal pagamento dell'occupazione suolo pubblico per tutto il 2021, revisione delle aliquote Tari, esenzione dal pagamento Imu per i proprietari, credito d'imposta sui canoni di affitto». E poi ancora: «Emissione di voucher tipo il bonus vacanze per le consumazioni al ristorante e revisione delle aliquote Iva per le consumazioni nei pubblici esercizi». Intanto, però, per molti ci sarà da fare i conti con un Natale diverso, fatto di pochi incassi e molti tormenti. Sperando che il saliscendi si chiuda con questo 2020.

