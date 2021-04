Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASSA PADOVANA«Posso dire davvero di essere un salvato!». Sono le prime parole che pronuncia, con tono commosso, don Leopoldo Zanon, parroco moderatore dell' Unità Pastorale di Arre, Arzercavalli, Candiana, Fossaragna e Pontecasale, all'uscita dall'ospedale di Schiavonia, dove è stato ricoverato per una decina di giorni per una forma molto aggressiva di Covid.«E' davvero una malattia subdola, me ne sono reso conto di persona», racconta...