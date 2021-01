DIETRO IL BANCONE

PADOVA «Abbiamo bisogno di tempo». Questa la risposta che ricorre più di frequente tra i farmacisti del centro storico. Ogni giorno ci sono padovani che chiedono informazioni riguardo ai tamponi da effettuare in farmacia ma i titolari sono in difficoltà per gli spazi che non ci sono e i costi. «Non è così facile, serve un'organizzazione precisa dice Stefano Stefani della farmacia Dall'Angelo che si affaccia su piazza delle Erbe Ci sono dei paletti impegnativi, bisogna avere un locale con entrate e uscite diverse, che sia arieggiato e si possa sanificare. E chi non ha un locale del genere all'interno della propria farmacia può installare un gazebo oppure utilizzare un locale adiacente. Qui da noi non abbiamo la possibilità al momento di farlo e non c'è nemmeno lo spazio per installare un gazebo, altrimenti le persone non passano più sotto il portico. È un grande dispiacere aggiunge perché ciò che vogliamo è dare un servizio ai cittadini ma credo che la gran parte di noi non riuscirà. Da ciò che ho sentito pare che su 250 farmacie tra città e provincia solo 25 abbiano tutti i criteri per rientrare nei paletti imposti, vuol dire all'incirca il 10 per cento».

Per non parlare dei costi che sono tutti a carico delle singole farmacie. «Al di là di guadagnarci che in un momento del genere è l'ultimo dei pensieri - precisa Stefani - L'infermiere potrebbe costare all'incirca 4 mila euro. Dobbiamo acquistare i test e il gazebo. Insomma, non è facile».

In centro storico gli spazi delle farmacie sono ristretti e si affacciano su vicoli o comunque strade che non permetterebbero l'installazione di un gazebo, altrimenti si impedirebbe la circolazione di mezzi e persone. «Magari in periferia c'è chi ha spazi più ampi o degli ambulatori al piano di sopra, ma qui in centro siamo tutti più o meno sulla stessa barca sostengono Cecilia ed Elena della farmacia Altinate Qui non abbiamo un locale che risponda ai requisiti e il gazebo sulla strada non si può mettere. Magari nelle prossime settimane cambiano alcune regole e allora sarà possibile fare i tamponi anche presso la nostra farmacia, ma in questo momento no».

Uno spazio risicato lo ha anche la farmacia centrale che dà su via Gorizia. «Abbiamo solo un'entrata e già questo ci taglia fuori riferisce Silvana Di un gazebo credo non si possa nemmeno parlare, la via è troppo stretta. In più c'è anche un altro discorso da affrontare: se una delle persone è positiva? Al di là del fatto che è necessario un database a cui possiamo accedere per registrarla, questa persona ha fatto la coda tra i cittadini che passeggiano avanti e indietro, forse non è la mossa più sicura far attendere potenziali positivi in una stradina del centro anche se ovviamente tiene la mascherina e siamo all'aria aperta. Ma abbiamo visto che con questo virus non si scherza».

Forse una delle poche che riusciranno ad organizzarsi sarà la farmacia Andretta di piazza Garibaldi ma non in tempi rapidi perché ci sono diversi elementi che vanno definiti, non solo riguardanti la disposizione degli spazi interni. «Abbiamo un'entrata anche sul retro e la via qui di fianco è abbastanza spaziosa ma serve tempo per organizzarsi, non si può fare dalla sera alla mattina spiega Domenico Cazzadore Poi bisogna capire se farlo durante l'orario di chiusura, quindi solo tra le 13 e le 14.30 oppure su appuntamento. E c'è da capire anche se il Comune concede l'area esterna per il gazebo perché essendo suolo pubblico non si può mettere un'installazione del genere senza chiedere dei permessi specifici. Comunque assieme al titolare ci stiamo ragionando, vediamo quello che riusciamo a fare».

