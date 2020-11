Oggi arriva in giunta il via libera alla concessione degli spazi comunali ai medici di famiglia per i test rapidi anti Covid. Nei giorni scorsi il Comune ha voluto tendere la mano ai sanitari di base che sono impossibilitati, per questioni logistiche, a fare i tamponi nei loro ambulatori. Oggi verrà ratificata dalla giunta la concessione di 10 sale comunali. Ma quali sono gli spazi messi a disposizione dal Comune? Per quel che riguarda il quartiere 2 saranno le sale di via Da Ponte e di via Pontevigodazere. Disponibili saranno anche gli spazi di via Beffagna a Granze e di via Tonzig al Pescarotto. Passando, poi al quartiere 4, si potranno fare i tamponi nella sala di via Piovese e in quella di via Pinelli. Saranno disponibili pure le sale di via Varese e di via Siracusa nel quartiere 5. Della partita fanno poi parte casa Leonardo in via Dei Colli e la sala Barison in via Metelli. Alcuni medici di Santa Croce hanno chiesto degli spazi che, però, non sono presenti all'interno del quartiere. Proprio per questo l'amministrazione sta anche valutando la possibilità, in collaborazione con la Protezione civile, di montare in zona una tensostruttura. Tra le ipotesi in campo c'è quella di installarla a ridosso dello stadio Appiani o all'interno del velodromo Monti. Complici le temperature che si fanno, di giorno in giorno, sempre più rigide, sarebbero ancora in corso delle trattative tra Padova Hall spa e Ulss 6, per valutare la possibilità di trasferire il centro tamponi dallo stadio Euganeo al quartiere fieristico di via Tommaseo.

