LOZZO ATESTINO Simbolo della ripartenza in grado di rappresentare tutte le scuole d'Italia, ma non solo. L'Istituto comprensivo di Lozzo Atestino è stato anche selezionato per entrare a far parte del programma Showcase School di Microsoft, iniziativa internazionale che include un numero limitato di scuole (14 in tutta Italia) che hanno adottato la tecnologia Microsoft e che si sono distinte per la loro visione di didattica innovativa, in un momento particolarmente complesso come quello della crisi sanitaria ancora in corso. «Il programma - si legge nell'annuncio - si propone di creare un network di eccellenze a livello globale composto da quelle scuole che hanno già avviato un percorso di trasformazione didattica con Microsoft Education, volto a condividere e scambiare idee sull'innovazione digitale e multimediale, nuove metodologie e soluzioni, attraverso eventi globali e locali. Nel contesto del programma Showcase School, il team di Microsoft Education collabora in sinergia con le scuole per la realizzazione di soluzioni volte a stimolare la creatività e la produttività dei programmi didattici. L'attenzione è particolarmente focalizzata sugli strumenti digitali per garantire un valido supporto anche per l'inclusione didattica, per personalizzare l'apprendimento in classi eterogenee, promuovendo l'autonomia e la sicurezza degli studenti». «La scuola del domani non disperda i progressi eccezionali raggiunti in questo breve tempo e l'esperienza digitale si trasformi da emergenziale a strutturale» commenta Elvira Carzaniga, direttore Education Microsoft Italia.

Da un comune della Bassa Padovana a un altro. Sempre ieri il paese di Tribano ha annunciato pubblicamente di essere un «comune sanificato. Perché dove c'è aria pulita si lavora e si studia meglio, come oramai dimostrato dalla letteratura scientifica». È grazie ad un'azienda radicata sul territorio, Jonix, specializzata da anni nella pulizia dell'aria, che i luoghi cuore dell'attività pubblica di Tribano possiedono ora dispositivi tecnologici all'avanguardia per la sanificazione degli edifici.

Jonix, azienda nata nel 2013 come spin-off di HiRef SpA, altra realtà con sede a Tribano e fra i leader nei sistemi di raffreddamento per data center, ha infatti donato all'amministrazione pubblica l'equivalente di 50 mila euro in dispositivi che sono stati installati nella sede del Comune, nella biblioteca, nelle scuole medie, elementare, materna e dell'infanzia e nelle rispettive palestre. Una sinergia frutto del rapporto stretto fra Mauro Mantovan, fondatore di HiRef e il sindaco di Tribano Massimo Cavazzana. «Da tempo il Comune di Tribano ha una forte attenzione sulla qualità dell'aria nei luoghi pubblici spiega Mantovan - HiRef, azienda che ha raggiunto i mercati internazionali, rimane sempre col cuore sul territorio dove produce. Ed è per questo che abbiamo scelto di donare i nostri dispositivi per rendere ancora più sicuri e confortevoli edifici cardine per la cittadinanza. Là dove crescono, studiano e fanno attività sportiva i nostri bambini, nei luoghi della cultura e nel posto dove si amministra la città, noi ci siamo».

Ieri il sindaco e l'imprenditore hanno simbolicamente inaugurato il nuovo sistema di sanificazione dall'aria. Proprio Cavazzana, architetto da sempre attento alla sostenibilità e alla qualità degli edifici, ha sottolineato un'altra importante donazione di HiRef: «La capacità di attrazione e di occupabilità per i giovani del territorio».

