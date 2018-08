«Dicano quello che vogliono, questa è l'intesa tra me e Luca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci è a Roma impegnato nei lavori parlamentari che precedono la pausa estiva, ma non rinuncia a commentare la firma in Regione che, di fatto, dà il via libera al progetto del nuovo ospedale di Padova.Con la cessione delle aree di Padova est da parte del Comune, ora si parte con la progettazione del nuovo ospedale e la giunta Giordani rivendica il risultato. Che impressione le fa?«Parliamoci chiaramente. Questa operazione può avere un solo nome: L'accordo Bitonci- Zaia».Sì, però a firmare è stato...