PADOVA Si accendono i riflettori sul ruolo della medicina territoriale tra passato, presente e futuro. Si chiama Dica 33 la mostra che il Museo di Storia della Medicina e della Salute (Musme) dedica a una delle figure più vicine al cittadino: il medico di medicina generale. L'inaugurazione è avvenuta ieri in via San Francesco 90, l'esposizione durerà fino al 29 maggio. Si tratta di un percorso che, grazie al contributo della Regione Veneto, della Provincia e delle principali associazioni della categoria medica, ripercorre il lavoro svolto dal medico di base nel nostro sistema socio-sanitario regionale e l'importanza di questa professione.

L'esposizione, in perfetta linea con la natura del Musme, a metà tra storia e tecnologia, propone una ricostruzione della professione, attraverso percorsi interattivi, che rendono la mostra coinvolgente e multisensoriale con video, foto, interviste, documenti d'epoca e reperti storici.

«La pandemia ha rimesso al centro questa figura importantissima, evidenziando più che mai il valore del suo intervento dichiara Luca Quareni, direttore Musme Il medico di medicina generale è colui che per primo ci assiste, visita e, attraverso di lui e alla sua valutazione, accediamo ad esami più specialistici. La sua è una lunga storia che bene ne evidenzia il carattere sociale oltre che professionale». Il presidente della Fondazione Musme, Gerardo Favaretto, aggiunge: «L'impatto della salute e di chi cura è diventato sempre più importante. La nostra intenzione è creare cultura della salute, per far capire che dietro i camici ci sono uomini».

LA STORIA

Il suo precursore è il cosiddetto medico di campagna, ha cura dei pazienti che non vengono ricoverati e non sono in grado di far fronte alle spese di cura in maniera autonoma. Solo con la legge Pagliani-Crispi del 1888, ogni Comune del Regno d'Italia è obbligato dallo Stato ad assumere medici detti condotti' con l'incarico di assistere gratuitamente i poveri, e presidiare la salute pubblica, svolgendo per la prima volta un'azione di istruzione sanitaria contro il dilagare delle epidemie che funestano il neonato Stato unitario prima fra tutte la malaria. A fianco del medico condotto comunale si afferma, durante il Regime, la figura del medico della mutua, convenzionato con le casse mutue che, in assenza di una sanità pubblica, assiste i lavoratori contro la malattia e gli infortuni. La figura del medico della mutua sopravvive alla Seconda guerra mondiale rimanendo un punto di riferimento per gli italiani negli anni del boom economico. Il cinema italiano ha reso celebre tale situazione in un grande classico della commedia all'italiana - Il medico della mutua, con Alberto Sordi. La figura del medico di medicina generale e prima assistenza, come lo si conosce oggi, è istituita con la legge del 23 dicembre 1978 insieme al Servizio sanitario nazionale (Ssn)' un sistema di strutture e servizi con lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie.

«Chi visiterà la mostra - spiega il professor Giovanni Silvano, direttore del Centro di storia della medicina dell'Università di Padova vedrà una sezione dedicata alla vaccinazione contro il vaiolo. Anche allora c'era molta difficoltà ad avvicinarsi alla vaccinazione. E i parroci, che avevano molta autorevolezza, spingevano la gente a farlo». Nel corso degli ultimi anni le attività del Servizio Sanitario Nazionale si sono sviluppate di pari passo con il progredire delle conoscenze scientifiche e dello sviluppo tecnologico, contribuendo, in misura rilevante, al miglioramento della salute della popolazione e all'allungamento della aspettativa di vita.

Elisa Fais

