PADOVA Il virus torna a colpire l'Ira e i vertici dell'Ipab chiedono aiuto ai medici militari. Dopo i contagi della scorsa primavera, la casa di riposo di via Beato Pellegrino deve fare i conti con altri tamponi positivi.

«Purtroppo è così ha confermato ieri il presidente Fabio Incastrini Ad oggi registriamo 6 contagiati tra gli ospiti e 4 tra gli operatori. Fortunatamente gli anziani, che sono stati immediatamente isolati all'interno di un'ala della nostra struttura, sono tutti asintomatici. Qualche disturbo lo stanno registrando, invece, in nostri dipendenti. Da quello che abbiamo capito, è molto probabile che il virus sia entrato nella nostra struttura attraverso degli operatori che hanno in casa delle persone contagiate».

Come è accaduto la scorsa primavera, Incastrini e i vertici dell'Ira hanno deciso di premere sull'acceleratore dei tamponi. «Stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile purtroppo, però, manca il personale, sul mercato non si trovano medici e infermieri e questo rallenta tutte le procedure legate ai tamponi ha continuato il presidente - Come se non bastasse, i test rapidi, che non ci mancano, hanno un'attendibilità relativa, mentre i molecolari sono praticamente irreperibili».

«Giusto per dare qualche numero ha spiegato ancora Incastrini tra operatori e ospiti, ogni settimana dobbiamo sottoporre a tampone 800 persone. Dal momento che questa operazione richiede l'impegno costante di 3-4 infermieri e il personale è ridotto al lumicino, il rischio è che questi dipendenti vengano distratti dall'attività di cura e assistenza. Dirò di più, abbiamo talmente bisogno di personale che, per avere un supporto ho chiesto anche all'ospedale militare se hanno la possibilità di metterci a disposizione medici e infermieri. La struttura per garantire tutti i servizi necessari in questa fare di emergenza avrbbe bisogno come minimo di sei o sette infermieri. Tendendo conto che, complessivamente, il personale infermieristico arriva a 55 unità, questo significa che siamo sotto organico di circa il 15%. È evidente che, sul lungo andare, una situazione di questo genere non si può reggere».

Ad appesantire i carichi di lavoro dei dipendenti dell'Ipab ci sono anche le visite dei parenti. «Con l'aggravarsi dell'epidemia ha concluso Incastrini siamo stati costretti a bloccare le visite tradizionali. In alcuni casi alle famiglie viene data la possibilità di vedere i loro cari attraverso un vetro e di comunicare tramite telefono. In altri tutto avviene con le videochiamate. Si tratta di servizi che riteniamo assolutamente fondamentali, ma che richiedono un utilizzo massiccio di personale. Gli anziani, infatti, non possono essere lasciati soli in questi momenti. Ne consegue che, anche queste attività distolgono i nostri operatori dagli altri servizi e questo per noi è un grossissimo problema».

Dopo i contagi della scorsa primavera, l'Ira era diventata un vero e proprio modello a livello provinciale per la gestione dell'emergenza sanitaria. Dopo i primi ospiti positivi, infatti, era stata attivata una campagna di tamponi che, di fatto, è riuscita a monitorate, a più riprese, ospiti e dipendenti.

