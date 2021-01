L'INTERVISTA / 1

CAMPODARSEGO Da quarant'anni dipendente della Antonio Carraro, da vent'anni volontario della Protezione Civile. Di giorno in azienda, di sera e nel fine settimana in strada. Nicola Maritan, cinquantanove anni di Campodarsego, ha vissuto l'anno della pandemia in prima linea. Da un lato il ruolo di responsabile della sicurezza all'interno di questa grande realtà industriale, leader nel campo delle macchine agricole, che conta oltre 500 dipendenti. Dall'altro la carica di coordinatore del gruppo locale della Protezione Civile.

Nicola, partiamo dall'azienda. Di cosa si occupa?

«Della sicurezza a 360 gradi. Dagli strumenti di protezione individuale ai macchinari, dalle emissioni nell'aria agli scarichi dell'acqua».

Cos'è cambiato da fine febbraio?

«Abbiamo rivisto tutto. Abbiamo introdotto ingressi separati con termoscanner per chiunque entri nello stabilimento. Abbiamo installato la segnaletica, suddiviso gli accessi per i bagni e le mense. Insomma, una piccola rivoluzione necessaria».

E dal punto di vista delle protezione individuali?

«All'inizio reperire le mascherine per tutti non era facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ci sono sia quelle chirurgiche che le Fpp2. Sono per ogni lavoratore e vengono cambiate due volte al giorno. Ci sono anche guanti a disposizione per chi lavora maneggiando strumenti in comune».

Avete ricevuto l'ispezione dello Spisal?

«Sì, ad aprile. Hanno verificato tutto e ci hanno detto che siamo state una delle prime realtà a riuscire a mettersi in regola con tutte le norme. Una soddisfazione».

In azienda avete avuto casi di contagio?

«Meno di una decina, tutti legati a contatti esterni allo stabilimento. Abbiamo sempre monitorato la situazione con grande attenzione e non ci sono mai stati focolai».

Quando trova il tempo di indossare la tuta gialla da volontario?

«Soprattutto nel fine settimana ma anche al pomeriggio e alla sera dopo il lavoro. Durante questa emergenza c'è stato tanto da fare».

Per esempio?

«Siamo andati a portare il cibo alle persone che ne avevamo bisogno, abbiamo girato il Comune dando avvisi alla popolazione, siamo stati impegnati per evitare che nei luoghi pubblici si verificassero assembramenti».

Ci riusciva, nonostante il lavoro?

«Ogni volta che ho potuto sono andato, per il resto ho coordinato le squadre composte da pensionati o da chi in quel momento aveva la propria azienda chiusa».

Qual è stata la gratificazione più grande?

«Offrire alle persone una sensazione di sicurezza e ricevere i loro ringraziamenti».

E la difficoltà maggiore?

«La distanza dei rapporti. Non vediamo l'ora di poter tornare a lavorare fianco a fianco senza più distanziamenti sociali».

G.Pip.

