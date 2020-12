IL PRECEDENTE

TREBASELEGHE Alessandro Pontin da qualche tempo, circa sei mesi, aveva conosciuto una donna di nome Luciana. Tra loro è stato subito amore. La passione per la filosofia, l'ignoto, l'amore per la magia bianca li aveva uniti. Un rapporto che è diventato fin da subito stabile, al punto che il quarantanovenne aveva deciso di trasferirsi a Scorzè a casa della nuova amata, tranne nei fine settimana in cui vedeva i suoi figli, che ospitava invece nella casa di Trebaseleghe. Alessandro Pontin aveva così stabilito il suo nuovo domicilio nel veneziano.

NUOVA VITA

Il passato turbolento era ormai solo un ricordo, finalmente con la nuova compagna stava ritrovando quella felicità che negli ultimi tempi di matrimonio era venuta meno. Carattere ribelle, ma allo stesso tempo introverso, Alessandro era una persona molto sensibile.

Lo scorso giugno in un momento di sconforto si era lasciato andare, attraversava un periodo di crisi profonda che l'aveva portato a meditare un gesto estremo. Al punto che i servizi sociali del Comune di Scorzè avevano contattato i colleghi di Trebaseleghe per un confronto.

C'era, insomma, la volontà di capire in che modo quest'uomo dalla folta chioma e dallo sguardo apparentemente imperturbabile poteva essere sostenuto.

In tutto questo contesto l'amore di Luciana l'aveva aiutato a rialzarsi e il peggio sembrava ormai alle spalle. Non è dato sapere se la tragica follia posta in essere domenica nell'appartamento di Sant'Ambrogio sia stata frutto di un attimo di buio, oppure se quel malessere di inizio estate di fatto non l'avesse mai abbandonato. Chi lo conosceva ha smentito qualsiasi attrito con la ex moglie e anche il rapporto con i figli, nelle occasioni in cui poteva vederli, era sempre stato amorevole e senza macchie. Per capire dunque cosa abbia portato al tragico epilogo è probabilmente necessario ricostruire nei dettagli i tratti della personalità del padre omicida, le amarezze che può aver provato, la sua spiritualità, ma anche un istinto autolesionista che l'ha portato in maniera barbara a porre fine alla sua esistenza e soprattutto a quella di due splendidi adolescenti che aveva sempre trattato e cresciuto con amore e mille attenzioni.

LE IPOTESI INVESTIGATIVE

Già prima di conoscere Luciana, maestra di Reiki a Padova, il 49enne era affascinato dalle pratiche olistiche e dalle filosofie orientali che portano alla Luce. Ma è quando incontra lei, in giugno, che Alessandro Pontin si lancia a capofitto in queste pratiche religiose new age nella speranza di arrivare lui stesso ad armonizzare la propria vita, ritrovando l'equilibrio come scrive nella pagina Il mondo riflesso, che aveva aperto per pubblicizzare i suoi servizi: sedute di reiki, riflessologia facciale e plantare. Un lavoro che affiancava a quello di palchettista e falegname. Attraverso un tocco consapevole, rilascerai il disagio, comprenderai la causa e ritroverai l'armonia spiegava ai propri clienti.

LA PISTA

Secondo gli inquirenti questa è forse la strada principale da battere per poter arrivare al movente. Le sue belle speranze di trovare l'equilibrio e la Luce, potrebbero essere state solo un blando placebo che ha mascherato in Pontin una forte depressione, sfociata poi nel desiderio di andarsene da questo mondo assieme ai figli, per arrivare in un posto migliore. Il misticismo che aveva impregnato gli ultimi mesi della sua vita potrebbe anche averlo portato a credere così tanto nella possibilità di trovare qualcosa di meglio dopo la morte, da decidere di arrivarci trascinando con sé i Pietro e Francesca.

A dar forza a questa tesi c'è un post sulla pagina Facebook La stanza dei talenti gestita dalla fidanzata Luciana. La donna, la sera prima del massacro aveva pubblicato la frase: Fa in modo che sia questa la vita che cambia la polarità, della tua spirale di reincarnazione ciclica.

Cesare Arcolini

Marina Lucchin

