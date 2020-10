DENTRO LA TAPPA

MONSELICE È stata una eccezionale festa di popolo. Siepi di gente ovunque: nelle piazze, nelle salite, all'arrivo e immagini che rimbombavano dalla tivù di rara bellezza, uno spot, per il ciclismo, uno spot ancora più eccezionale per il nostro territorio. Quasi una risposta al sindaco di Este, Roberta Gallana, che sulla pagina facebook ufficiale del Comune il giorno prima aveva ringraziato la polizia locale per il lavoro che avrebbero dovuto sopportare, invitando a portare pazienza, e aveva chiesto scusa ai cittadini per i disagi che avrebbero dovuto sopportare per il passaggio della corsa rosa.

«Una frase poco opportuna - chiosa a riguardo Massimo Ghirotto, ex professionista di Stanghella che oggi segue il Giro in moto per Rai Radio 1 - Sicuramente una manifestazione così mastodontica, popolare, storica e bella come il Giro d'Italia qualche disagio lo provoca, ma penso che i vantaggi per la promozione di salite come Calaone e di un paese bellissimo come Este siano sicuramente superiori. Sono venuto poi a conoscenza che da quelle parti si stanno cercando fondi per una ciclabile che interesserebbe Este, Baone e Cinto. Ecco, invito la prima cittadina estense a percorrere convintamente questa strada, che è quella giusta per migliorare la viabilità, lasciando da parte comunicati a mio modo di vedere poco appropriati».

STADIO A CIELO APERTO

L'ex campione dà poi un giudizio entusiasmante sull'intera giornata vissuta in moto al seguito del gruppo. «È stato davvero uno spettacolo sensazionale: paesi pieni, salite percorse tra ali di folla, tutti ordinati con il volto coperto da mascherine. Da questo punto di vista i colli Euganei si confermano uno stadio a cielo aperto». Poi il punto di vista tecnico: «Il percorso si è dimostrato più duro di quel che io stesso avevo pronosticato, il favorito Peter Sagan ha tentato di far saltare il banco sul muro di Vallorto, ma poi ha ceduto sul Calaone e non è riuscito ad entrare nel gruppetto dei 20 corridori che sono arrivati a giocarsi la tappa».

Sul traguardo di Monselice ha vinto il livornese Diego Ulissi, un vincitore degno di una giornata tanto campale? «Sicuramente si, anche se c'è da sottolineare il secondo posto della maglia rosa Almeida e sopratutto il comportamento della sua squadra che ha infilato ben cinque pedine sulle 20 che sono arrivate in finale, un segnale forte sul prosieguo del Giro. La cronometro di domani (oggi, ndr) sarà favorevole ancora a lui, e poi arriveranno le grandi salite, un'incognita per questo portoghese ventiduenne».

GIORNO INDIMENTICABILE

A proposito di giovani, attesissimo all'arrivo il nostro Fabio Mazzucco, conselvano che con i suoi 21 anni è il ragazzo più giovane del gruppo. «Sognavo di passare davanti a Monselice - racconta - ma non sono stato fortunato nel centrare la fuga. È stata comunque una giornata indimenticabile, con tanta gente che gridava il mio nome e tutte quelle scritte che mi inneggiavano salendo il Roccolo e Calaone». Poi è arrivato anche l'invito al Processo alla tappa di Alessandra De Stefano. «Sono dentro a due bolle: anti-Covid e della felicità per tutta questa popolarità. La ritengo una compensazione a tanta fatica, l'altro ieri 150 chilometri di fuga, a Rimini tutto un giorno sferzato da vento e pioggia e oggi mi cercano in tanti in un Giro che non ero neanche sicuro di fare. L'unico neo è non aver potuto incontrare la mia famiglia per il Covid: ho visto solo la mamma di sfuggita, ma avrò tempo di rifarmi alla fine».

Anche perchè Mazzucco conferma la sua intenzione di scavalcare tutte le montagne e arrivare a Milano. «Sì, questo era l'obiettivo iniziale che sono determinato ad inseguire e coronare». Chi vince il Giro? «Inizialmente avrei detto Nibali, ma ora lo metto alla pari dell'attuale maglia rosa Almeida e aggiungo anche l'olandese Kelderman e danese Fuglang».

In serata giunge anche la soddisfazione del comitato tappa espressa entusiasticamente dal vice presidente Stefano Peraro: «Siamo riusciti a promuovere come meglio non si poteva l'immagine di Monselice in 198 paesi del mondo, mostrando un organizzazione perfetta. Un grazie pubblico a tutti».

Walter Lotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA