All'età di 93 anni all'ospedale di Camposampiero è morta Delfina Perin. Da settimane era ricoverata al Pietro Cosma. Abitava in via Europa, dietro la scuola elementare Cesare Battisti del capoluogo. Da anni vedova, lascia i figli Alberto, che vive ad Asolo, e la figlia Federica che lavora in amministrazione al centro servizi Bonora a Camposampiero. Delfina Perin era nata a Borgoricco. Subito dopo la guerra si è trasferita a Camposampiero per cercare un lavoro. È stata per più di un decennio infermiera dal dottor Guido De Rossignoli, in un momento in cui la medicina di comunità si occupava quasi di tutto, in particolare della tubercolosi, vero flagello per quei tempi e che vedeva solo i casi più disperati finire in ospedale. Molte volte De Rossignoli veniva chiamato anche di notte per urgenze: quando la lambretta ingolfata del medico non ne voleva sapere di partire, Delfina e il suo fidanzato Gino lo accompagnavano con una delle prime auto disponibili all'epoca dai pazienti bisognosi di cure. «Erano altri tempi- rammenta il primogenito della coppia, Alberto - in cui ai pochi mezzi e strumenti di cura disponibili si suppliva con molta dedizione e calore umano». Delfina si è sposata poi con Gino Marchetti dedicandosi alla famiglia a tempo pieno. L'ex infermiera di Camposampiero aveva una grande passione per la natura soprattutto per i fiori e curava sempre il suo giardino di cui era molto orgogliosa. Parecchie volte, negli anni passati, donava le sue rose all'ex parroco di San Marco, don Mario Pertile, per abbellire la chiesa nel mese di maggio. Delfina, donna affabile e generosa, non ha però dimenticato la sua vocazione sanitaria e, quando richiesto, era sempre disponibile per fare qualche iniezione, dare qualche consiglio ed assistere parenti e conoscenti nel momento della malattia. «Forse era destino che vivesse di persona questa ultima esperienza di vita - afferma il figlio Alberto, ingegnere -. Io e Federica la ricordiamo così, come una persona buona, generosa e instancabile tanto da salire in ambulanza con le proprie gambe». Il suo funerale è in programma per martedì prossimo nella chiesa di San Marco Evangelista a Camposampiero.

