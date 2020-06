DEGRADO

PADOVA La riunione è fissata per oggi. A trovarsi saranno Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego e Andrea Micalizzi, assessore ai Lavori Pubblici a Palazzo Moroni, i quali hanno dato appuntamento ai cittadini che abitano vicino all'Amusement Park, situato appunto al confine tra i due Comuni. Dopo i primi provvedimenti che sono stati presi per contrastare il degrado dell'area, infatti, adesso in via Fogazzaro si discuterà sulle ulteriori misure da adottare per riqualificare il sito e far tornare la tranquillità in zona.

Ieri c'era stato un vertice tre, a cui ha partecipato anche Sergio Giordani, per fare il punto sulla situazione, dopo che i carabinieri avevano effettuato diversi sopralluoghi all'interno del complesso, chiuso dal 2015, che si estende su una superficie di 25mila metri quadrati, dove ci sono piste da bowling, piscine, mini golf, discoteca e attrezzature abbandonate, anni addietro destinate al divertimento di adulti e bambini. Adesso, però, l'ormai ex parco dei tempo libero è diventato il punto di ritrovo e di bivacco per sbandati, spacciatori e tossicodipendenti, e recentemente dentro, vicino a una montagna di rifiuti, è stato rinvenuto persino il corpo senza vita di una giovane straniero, probabilmente ucciso da un'overdose. In aggiunta, le famiglie che abitano in zona hanno segnalato un aumento dei furti e notato la presenza di pusher che smerciano droga a tutte le ore, senza nessuna remora.

Numerosi ultimamente sono stati gli interventi di Polizia e Carabinieri, che hanno denunciato uno degli abusivi che viveva all'Amusement e identificato altre persone. I residenti hanno chiesto sia a Palazzo Moroni, che al Municipio di Albignasego, di risolvere la situazione: sono state messe in atto alcune iniziative, tra cui l'invio di una diffida al custode giudiziario del complesso, affinché provveda al più presto a rimetterlo in sicurezza, impedendo gli accessi a chi non ha titolo per entrare, e predisponendo la pulizia dell'area che ormai è sommersa da immondizie maleodoranti di tutti i tipi. Una nota in tal senso è stata indirizzata pure al prefetto Renato Franceschelli.

«I residenti di Via Fogazzaro hanno ragione, il complesso dell'Amusement Park deve cessare di essere un luogo di degrado ha detto Giordani - Con Giacinti ci siamo trovati d'accordo sulle iniziative da prendere e abbiamo avviato una stretta collaborazione che coinvolgerà anche le nostre Polizie Locali. È evidente però che è fondamentale un intervento di chi ha in custodia il sito, su questo saremo assolutamente inflessibili».

«Le conseguenze del degrado di quest'area purtroppo stanno creando seri problemi a Sant'Agostino - rincara Giacinti - Abbiamo interessato il Comune di Padova che si è reso disponibile a un'azione congiunta. In questa zona di confineserve la collaborazione: siamo disponibili ad incrementare la presenza della nostra Polizia Locale, ma risolvere il problema è compito di chi ha in custodia dell'area. Nel frattempo non abbandoneremo i cittadini».

«Siamo pronti ad informare il giudice sulla situazione - ha concluso Micalizzi - e valuteremo la possibilità di imporre il rispetto delle regole e la buona custodia del sito attraverso un'ordinanza. Il complesso dell'Amusement Park è privato, però vogliamo agire subito. Oggi incontrerò i residenti insieme a Giacinti per valutare insieme il da farsi. Non accettiamo che un rione di Padova, e limitrofo ad Albignasego, resti in balia del degrado. Faremo come in via Anelli, anch'esso un complesso privato. La collaborazione con Albignasego è totale e contiamo quindi di sanare la situazione, in attesa che si trovi, speriamo rapidamente, una nuova destinazione per l'area».

