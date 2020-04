IL CALVARIO

GALZIGNANO Davvero difficile dire se dopo il dramma di venerdi e sabato scorsi, quando si è assistito alla morte di ben 4 dei 7 anziani deceduti alla Residenza al Parco, il calvario cui sono sottoposti i 120 ospiti della struttura, metà dei quali positivi al Covid 19, possa volgere al termine. «Siamo alle prese ha spiegato il portavoce della Casa di riposo, Davide Vecchi a decorsi imprevedibili. Abbiamo assistito a casi nei quali pazienti inizialmente positivi sono stati successivamente abbandonati dal contagio ed altri in cui all'esito negativo del tampone ha fatto seguito un repentino aggravamento dello stato clinico degli anziani con la morte di alcuni di loro».

LA POLEMICA

La situazione all'interno dell'istituto di via Cengolina non fa per nulla pensare che il peggio sia passato. Tutt'altro. Sono infatti 8 i pazienti trasportati all'ospedale di Schiavonia. Fra questi un anziano condotto al reparto di terapia intensiva d'urgenza ieri mattina. Il personale della clinica teme per le loro condizioni. E proprio sui criteri adottati dai sanitari del presidio monselicense nell'ammettere i pazienti oltre una certa età alla terapia d'urgenza, si è diretta la polemica di alcuni famigliari dei pazienti deceduti nei giorni scorsi. «Mio padre ha rivelato Massimo Trimarco, figlio di Italo Trimarco, il novantunenne deceduto sabato scorso era stato condotto all'ospedale dopo le prime avvisaglie del virus. Stava relativamente bene ed era lucido. Lo staff ospedaliero però non l'ha accolto. Quanto invece le sue situazioni sono peggiorate i sanitari si sono chiesti perché fosse stato portato all'ospedale in condizioni cosi critiche». Italo Trimarco alla fine è ritornato al secondo piano della Residenza al Parco dove è purtroppo deceduto. All'interno della struttura intanto, dopo il completamento del trasferimento dei contagiati in un unico padiglione, si attende il rientro del contingente degli assistenti ed infermieri primi ad essere contagiati due settimane fa. La loro ammissione al lavoro, dopo la rigida osservanza dei 14 giorni di quarantena, è subordinata al superamento di un rigido protocollo. «Su di loro continua Vecchi sarà effettuato un doppio riscontro con due tamponi consecutivi che saranno effettuati a 24 ore di distanza l'uno dell'altro. I primi che rientreranno, al superamento dei controlli, saranno quindi coloro che hanno avuto il risultato positivo al Covid-19 il 16 marzo scorso».

Anche il drappello del personale contagiato tuttavia è sempre più folto. Accanto ai due medici titolari, già peraltro sostituiti con altri sanitari impegnati incessantemente nelle cure cliniche degli ospiti, sono oltre una quindicina i dipendenti risultati positivi all'esame del tampone. Almeno la metà di loro è residente in paese. «Il rigido isolamento dei pazienti fra casi positivi, casi dubbi e negativi osserva ancora Vecchi sta assicurando risultati positivi. Nessuno ad esempio fra i dipendenti addetti alla mensa, in un'ala distinta dell'edificio è stato attinto del virus». Resta poi il difficile mantenimento delle relazioni con le famiglie, che diventerà presumibilmente più problematico con l'avvicinarsi della festività pasquali. «La politica di massima trasparenza ed aperta comunicazione della casa di riposo conclude ancora Davide Vecchi - ovviamente non verrà meno. Ed assicurerà i contatti quotidiani con le famiglie che hanno il congiunto in ospedale e la continuità delle videochiamate con i nuclei di tutti gli altri ospiti che non si trovano in situazione critica». La tensione in ogni caso resta, come assicura il sindaco, Riccardo Masin. «Nuovi decessi ci renderanno ancor più addolorati dice ma non ci sorprenderanno, nonostante l'infinito prodigarsi degli sforzi di tutto il personale dell'istituto, che da giorni è sottoposto a carichi di lavoro e stress davvero pesanti».

Lucio Piva

