De Berti: «Scalo fondamentale, siamo ad una svolta»

LE REAZIONIPADOVA Comune di Padova e Regione Veneto vanno avanti a braccetto. Anche la giunta regionale, infatti, nella sua ultima seduta ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con le società Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani per «la concretizzazione degli interventi e per l'avvio degli approfondimenti funzionali e progettuali per la valorizzazione del nodo ferroviario di Padova». Il documento è stato portato in giunta dall'assessore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti. L'atto verrà sottoscritto formalmente...