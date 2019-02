«Dateci un'alternativa alla Valsugana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTADELLASe ne parla da poco meno di vent'anni senza però che nulla sia stato fatto. Ora i Comuni del Cittadellese e i rispettivi sindaci, ieri riunitisi nella città murata, dicono basta e chiedono una rapida azione per una strada alternativa alla 47 Valsugana nel collegamento dalla tangenziale di Limena fino a Cittadella. Di fatto la 47, passata dallo Stato alla Regione e da pochi mesi di proprietà della Provincia, è al collasso. Ben 48 mila mezzi in transito è la media giornaliera. Non se la passa meglio la Provinciale 94 Contarina, in...