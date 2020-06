IL RITRATTO

PADOVA E' considerato uno dei più importanti genetisti e oncologi del mondo, perché autore della rivoluzionaria ricerca che lo ha portato a leggere la funzione di quella parte del Dna (circa l'80%) che in precedenza veniva definita la «materia genetica oscura». La scoperta ha chiarito che tra i pezzi di materiale genetico senza più la capacità originaria di produrre proteine, chiamati anche Dna «spazzatura», ci sono interruttori che scatenano il cancro. Ma questo non è l'unico studio che ha reso famoso Pier Paolo Pandolfi, 57 anni, futuro direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Molecolare, attualmente bloccato a Boston a causa dell'emergenza Coronavirus.

Pandolfi si trova oltre oceano perché dal 2013 ha preso le redini del Beth Israel Deaconess Cancer Center dell'università di Harvard. «Mi rende molto orgoglioso prendere la direzione del Vimm e il poter riportare in Italia la mia lunga esperienza statunitense - ha dichiarato Pier Paolo Pandolfi un mese fa, poco dopo la sua nomina -. La base del nostro operare quotidiano sarà una ricerca di altissimo livello al fine di sviluppare una vera medicina della ultraprecisione, onde curare malattie ancora incurabili che tutt'oggi affliggono l'umanità».

GLI INIZI

Dopo la laurea a Perugia, Pier Paolo Pandolfi ha iniziato le prime ricerche sulle leucemie che diventano in breve tempo di rilevanza internazionale, tanto da valergli nel 1995 la chiamata al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York dove è stato a capo del Laboratorio di biologia molecolare e successivamente, nel 2007, la chiamata dalla Harvard Medical School, che lo ha poi nominato Direttore del Beth Israel Deaconess Cancer Center nel 2013. Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, Pandolfi ha partecipato in modo decisivo alle ricerche che hanno reso curabile la leucemia promielocitica (Apl) partendo dalla identificazione dei geni che caratterizzavano questa gravissima forma della malattia. Con la stessa metodica, passando attraverso la creazione di organoidi sviluppati dal materiale genico della neoplasia, è riuscito a caratterizzare e curare alcune forme di carcinoma prostatico, introducendo il criterio della terapia personalizzata in oncologia.

Ha ricevuto oltre 30 premi internazionali, tra cui il Premio Lombroso per la ricerca sul cancro dell'Istituto Weizmann e il Premio internazionale per la ricerca sul cancro della Fondazione Pezcoller-Aacr (American association for cancer research) definito il Premio Nobel per la ricerca sul cancro. Nel 2015 Pandolfi è stato nominato Cavaliere dal Presidente della Repubblica Italiana ed ha ricevuto la Medaglia d'Onore in qualità di ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. Recentemente è stato anche nominato Fellow del Royal College of Physicians di Londra.

LE PASSIONI

Il laboratorio non è l'unica vocazione di Pier Paolo Pandolfi, lo confermano gli studi iniziali in Filosofia e pianoforte. Dopo che i genitori sono morti per tumore si è iscritto a Medicina. Pandolfi mostra anche una passione per lo sport e per la vela, che lo ha portato a essere uno degli equipaggi di riserva alle Olimpiadi di Barcellona. Come onorificenza i Red Sox di Boston lo hanno invitato al first pitch, come dire il calcio d'inizio di una partita di baseball. Pandolfi è sposato con la collega, compagna di esperimenti e scoperte, Letizia Longo. «Mi trasferirò in Veneto assieme a Letizia, anche lei è una scienziata ha detto Pandolfi -. Abbiamo lavorato assieme tutta la vita e continueremo a farlo al Vimm, condividendo importanti risultati nel campo della ricerca». Gli studi di Pandolfi negli ultimi mesi sono stati dedicati all'individuazione di una terapia efficace contro Sars-CoV-2.

