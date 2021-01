L'INDAGINE

PADOVA L'assunzione di vitamina D in chi è colpito dal Covid diminuisce il numero dei trasferimenti in terapia intensiva e dei decessi, insomma fa bene alla salute scacciando in là esiti infausti.

Questi i risultati dello studio italiano pubblicato su Nutrients e realizzato da un team che vede coinvolti gli Atenei di Parma, Verona e gli Istituti di Ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa, coordinati dall'Università di Padova nella figura del professor Sandro Giannini. Lla prima analisi sull'argomento evidenzia scientificamente l'effettivo ruolo della vitamina D sui malati di Coronavirus, quelli però che soffrono anche di altro.

La somministrazione di vitamina D in soggetti affetti da Covid-19 con comorbidità risulta avere effetti positivi sul decorso della malattia. «La nostra è stata una ricerca retrospettiva condotta su 91 pazienti affetti da Covid-19, ricoverati durante la prima ondata pandemica nella area Area Covid-19 della Clinica Medica 3 dell'Azienda ospedaliera di Padova spiega Giannini del Dipartimento di Medicina - I pazienti, di età media 74 anni, erano stati trattati con le associazioni terapeutiche allora adoperate in questo contesto e, in 36 soggetti su 91 (39.6%), con una dose elevata di vitamina D per 2 giorni consecutivi. I rimanenti 55 soggetti (60.4%) non erano stati trattati con vitamina D». L'analisi statistica rivelava che il peso delle comorbidità modificava in modo ampiamente significativo l'effetto protettivo della vitamina D: maggiore era il numero delle comorbidità presenti, più evidente era il beneficio indotto dalla vitamina D.

Sempre il Bo firma uno studio, con i ricercatori Andrea Pase, Laura Lo Presti, Tania Rossetto e Giada Peterle del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità che analizza come le mappe cartografiche della diffusione del virus, diventano un catalizzatore globale di emozioni personali e collettive.

Sulle mappe dove il colore rosso del contagio si addensa entro le sagome cupe di stati e continenti, si proiettano infatti ansie, sensazioni di allarme e sofferenze condivise. Le cartografie del virus, quindi, incorporano impatti esistenziali. «Le mappe, in diversi modi, rispondono ad un bisogno antropologico di comunicare lo spazio - dice Tania Rossetto - Tenendo insieme il senso comune di una esposizione al pericolo e la necessità di trovarvi riparo, la vulnerabilità e la cura, la cartografia si fa non solo sintomo, ma anche agente della condizione umana nell'età pandemica. Lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale Mobilities, ha rivelato un panorama estremamente sfaccettato, capace di aprire un'inedita prospettiva da cui indagare gli immaginari culturali legati al Covid.

Gli autori sono stati in grado di dimostrare il ruolo chiave svolto dalle mappe nella mediazione culturale e affettiva della pandemia, nella costruzione di iniziative nate dal basso per mitigarne gli effetti, nella produzione del senso di coesione nazionale di fronte all'emergenza, nella creazione di mondi immaginari attraverso cui interpretare ed esprimere il senso di ciò che stiamo attraversando.

