LA SCELTA

PADOVA Tre mesi fa quello stesso fabbricato ospitava i vecchi Maggiolini, i furgoni colorati dei figli dei fiori e tante altre perle da collezione. Al grande salone delle auto e moto d'epoca il Padiglione 6 era quello dedicato ai commercianti e ai restauratori di auto. Ora dentro quello stesso padiglione sta per accendersi un'altra grande macchina: quella della campagna vaccinale di massa. I primi lavori alla Fiera di Padova sono partiti ieri mattina con l'obiettivo di avere lo spazio pronto per il mese di febbraio, quando dovrebbe scattare la somministrazione del vaccino anti-Covid ai cittadini over 80 e poi via via al resto della popolazione. Terminata la fase di progettazione che ha visto in campo i tecnici della Fiera e quelli dell'Ulss 6 Euganea, ora è il momento del cantiere. Un solo scopo: avere un padiglione accogliente e sicuro nel quale poter arrivare a somministrare a ciclo continuo fino a 3.500 vaccinazioni al giorno.

L'ORGANIZZAZIONE

«Dall'ampio parcheggio un percorso riservato e separato da quello in uscita, porterà le persone all'interno del padiglione nell'area dell'accettazione dove verranno raccolti i documenti di identità e sanitari - spiega il Comune - Da lì si passerà agli ambulatori per l'anamnesi e successivamente agli ambulatori per la vaccinazione vera e propria. Infine le persone vaccinate saranno accolte in un'area dedicata in cui saranno monitorate per accertarsi che non evidenzino reazioni indesiderate. A queste aree si aggiungono quelle tecniche per la conservazione dei vaccini e la loro suddivisione in dosi singole. Anche medici e infermieri avranno a disposizione un'area dove riposare e ristorarsi. Tutto è stato pensato per ridurre al minimo la possibilità di contagio accidentale: percorsi separati e quasi completa eliminazione delle porte, le cui maniglie sono potenziali punti di contatto con il virus».

LA SODDISFAZIONE

Per il sindaco Sergio Giordani si tratta di «una giornata simbolica e ricca di speranza per la nostra città. Dopo il via libera giunto dall'Ulss 6 nelle scorse ore sono già partiti i lavori di allestimento del Padiglione 6 che diventerà lo snodo strategico della campagna vaccinale contro il Covid per tutti i padovani. C'è stato un intensissimo lavoro di confronto tra i tecnici sanitari e i progettisti della Fiera per giungere alla soluzione più adatta. Oggi siamo partiti con i primi lavori di adeguamento, senza perdere tempo, perché in questa sfida ogni giorno è prezioso. Entro la fine della prossima settimana - assicura il sindaco - il padiglione potrà essere consegnato, completamente predisposto, alle autorità sanitarie e per i prossimi mesi rappresenterà il cuore di una grande speranza, quella di riguadagnare assieme la nostra libertà proteggendo la nostra salute. Questa è una grande dimostrazione di spirito di squadra a servizio della collettività da parte delle autorità cittadine. Ora non mi resta che fare un appello a tutti i cittadini, quando sarà il nostro turno vacciniamoci».

CAMERA DI COMMERCIO

Il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono evidenzia che «è un piacere offrire il contributo a questa iniziativa che ci riguarda tutti. Siamo felici di essere al fianco dei medici e dei sanitari chiamati ad un grande sforzo per proteggere la nostra salute e superare la pandemia». Il direttore generale della Fiera Luca Veronesi è sulla stessa linea: «Siamo ben felici di aver messo a disposizione della comunità la nostra capacità di allestire, molto velocemente, nuove ambientazioni». Ora non resta che attendere la data di inizio delle vaccinazioni di massa: è prevista per il mese febbraio ma dipenderà dalle scorte in arrivo da Roma.

