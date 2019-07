Dalle auto ai vestiti: caccia agli spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMANDOPADOVA Quattro agenti pronti a rispondere ad ogni telefonata, trentacinque monitor per osservare tutte le zone della città, un filo diretto con polizia, carabinieri e guardia di finanza. Via Gozzi, comando della Polizia locale: qui, in una stanza al quarto piano, c'è la centrale operativa dei vigili urbani. È il cuore pulsante del grande edificio a due passi dalla stazione, il luogo dove vengono seguiti in diretta gli interventi delle pattuglie e dove gli agenti ricevono le chiamate urgenti dei cittadini. La visita del sindaco...