(Ca.B.) È una storia che si trascina da sedici anni quella dell'ex C&C di Pernumia, per tutti la fabbrica dei veleni. Nel 2004 è infatti venuto alla luce il disastro ambientale nello stabile di via Granze, dove i tecnici dell'Arpav individuarono uno scavo abusivo, ampio circa 2800 mq, che era stato riempito con materiali pesanti e un'elevata quantità di idrocarburi. Successivamente nei capannoni, che nel frattempo sequestrati, sono state scoperte 52mila tonnellate di rifiuti pericolosi: una bomba ecologica ereditata dall'azienda che produceva in modo illegale conglomerati di cemento con rifiuti tossico-nocivi. Il Tar del Veneto aveva sancito l'innocenza della società immobiliare proprietaria del sito, la Cedro Srl, che nell'agosto del 2002 aveva presentato regolare denuncia contro la società Di Gamma srl, insediatasi abusivamente nel capannone, ospitando per di più anche la società C&C, riconosciuta come responsabile dell'inquinamento. È quindi toccato agli enti pubblici attivarsi per la bonifica. Fino a due anni fa erano stati classificati come nocivi e pericolosi solo i due terzi dei rifiuti presenti nell'area. Ma in un secondo momento, in rispetto al regolamento dell'UE che ha modificato i parametri di riferimento per la verifica della pericolosità dei rifiuti, tutti quelli della C&C sono stati classificati come pericolosi. La nuova classificazione ha determinato anche un consistente aumento della spesa per arrivare alla bonifica. I fondi stanziati dalla Regione, che complessivamente ammontavano a circa 2.200.000 euro, hanno permesso di smaltire 8.460 tonnellate di rifiuti, facendo sì che il residuo diventasse indicativamente di 43.540 tonnellate. I dodici milioni stanziati ora dalla Regione dovrebbero bastare a concludere finalmente la rimozione dei rifiuti ancora stipati e la bonifica completa del sito.

