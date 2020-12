(M.L.) Roberta Calzarotto aveva presentato querela perché Alessandro Pontin da qualche tempo non le pagava gli alimenti sanciti con il divorzio, ottenuto nel 2015. Lui aveva attraversato un periodo economicamente difficile e non era riuscito a darle i 200 euro al mese per ciascun figlio che erano stati pattuiti. In agosto però Pontin aveva trovato lavoro e aveva così saldato almeno in parte il debito. Motivo per cui l'ex moglie aveva ritirato la denuncia e come conseguenza la Procura di Padova aveva archiviato il caso, il 20 novembre. Gli inquirenti tendono a escludere che quanto accaduto sia collegato a una vendetta nei confronti dell'ex moglie: la separazione era stata consensuale, avvenuta molti anni prima, e i due si sentivano spesso per discutere delle necessità dei due figli. La donna aveva accompagnato a casa del padre i due figli nel primo pomeriggio di sabato. È stata l'ultima volta che li ha visti vivi. Pietro, Francesca e il papà avevano fatto una lunga passeggiata per le vie del paese, poi erano rientrati. Prima di salire in casa, erano andati a salutare la nonna Amabile, 90 anni, mamma di Alessandro poi erano saliti per la cena, a casa di papà.

Conclusa la serata, i due ragazzi se ne sono andati a letto nelle loro camerette, e il padre ha approfittato per mandare un messaggio alla fidanzata: «Buonanotte amore». Erano circa le 23.30.

Quel che succede dopo al momento è solo un'ipotesi: l'uomo è andato a dormire, si è svegliato prima dei due ragazzi, è andato in cucina, ha scritto il biglietto con le sue ultime volontà, ha preso il coltello e ha aggredito i ragazzi, che sono fuggiti fino alla porta d'ingresso. Qui li ha finiti e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Alle 13 il fratello ha trovato i corpi.

