Dalla fuga al carcere: «Mi hanno arrestato»

IN CARCERE

PADOVA Una telefonata da un numero spagnolo sconosciuto. Poteva sembrare la classica chiamata fastidiosa da un call center. Invece dall'altro capo del telefono c'è Mohamed Barbri. «La polizia mi ha fermato qui in Spagna. Non capisco cosa sta succedendo». Sono le poche parole che, disorientato e agitato, il marocchino accusato di aver ammazzato la moglie e di essersi disfatto del suo corpo, ha detto lunedì mattina all'avvocato Daniele Pizzi. Barbri se n'è andato dall'Italia, abbandonando alla nonna la figlioletta di 4 anni che ancora non ha compreso la sparizione della sua adorata mamma e che ora si trova anche senza papà. Pizzi, in realtà, il suo assistito l'aveva sentito già qualche giorno prima, quando già il marocchino si era rifugiato in Spagna, a Barcellona, dopo un roccambolesco viaggio prima in bici, poi in treno e infine su un pullman Flixbus.

IL RACCONTO

«Ieri mattina (lunedì, ndr) ho ricevuto la telefonata da Mohamed - precisa Pizzi - Lui ha grosse difficoltà a parlare in italiano, per cui, dopo queste sue prime parole, mi ha passato una poliziotta spagnola che, in inglese, mi ha spiegato che era in corso una verifica sul mio assistito per delle pendenze con l'Italia. Chiusa la telefonata, non ho più sentito Mohamed. Il suo cellulare risultava ovviamente spento. Poi stamattina (ieri, ndr) si è diffusa la notizia del fermo effettuato dalla polizia iberica. Io, ufficialmente, non ho ancora saputo nulla e visto alcuna carta».

«L'ultima volta che avevo parlato con Mohamed in Italia è stato il 27 dicembre - continua Pizzi - La volta successiva che l'ho sentito mi ha chiamato da un numero spagnolo».

Barbri infatti era già arrivato a Barcellona e aveva già telefonato anche a suo cugino Azeddine Elmasbahi, che proprio in quel momento si trovava in caserma, convocato dai carabinieri per capire che fine avesse fatto Mohamed. Capito che il cugino era dai militari, il marocchino ha chiuso la chiamata frettolosamente e ha telefonato a Pizzi: «Ho visto questa chiamata un numero spagnolo, aveva il +34 davanti come prefisso internazionale, ma non so se si trattasse di un numero fisso o un numero mobile. Fatto sta che poi ho provato a richiamare lo stesso numero e non ci sono riuscito, come se fosse un cellulare spento. Quel giorno Mohamed mi ha raccontato di essere in Spagna, a Barcellona, ma non mi ha detto nulla sul motivo che l'aveva portato ad andarsene».

Per l'avvocato, fuggire è stato uno sbaglio. E pizzi assicura di averglielo riferito: «Mi sono permesso di evidenziargli come questa scelta, seppur lecita visto che era un uomo libero, non fosse opportuna. Lui poteva andarsene, ma sicuramente con altre modalità. In questo modo ha dato proprio l'impressione di voler scappare, andandosene di nascosto e spegnendo il cellulare. E i fatti poi in effetti hanno confermato il mio ragionamento». Quando Mohamed se n'è andato non c'erano i gravi indizi di colpevolezza necessari a richiedere una misura cautelare, con la fuga, invece, la situazione è decisamente cambiata ha spiegato il procuratore capo di Rovigo Carmelo Ruberto.

LE INDAGINI

Giovedì i Ris di Parma inizieranno ulteriori accertamenti sui reperti rilevati nella macchina, nell'abitazione e sugli oggetti ritrovati da Barbri lungo la scarpata della Statale 16.

Su una felpa leopardata la stessa che la donna indossava il giorno della sua scomparsa, i carabinieri hanno trovato una goccia di sangue della vittima.

E altre tracce sono state rinvenute nell'abitazione della famiglia marocchina: i militari, durante i rilievi, hanno ritrovato alcune pezze intrise di sangue buttate in un pattume nel bagno dell'abitazione. Dietro al cestino, poi, c'erano tracce di gocciolamento sulla parete. Una piccola traccia biologica, infine, contenente sia il Dna di Samira che quello di Mohamed, è stata rinvenuta nel baule dell'auto dell'indagato.

Il Gip è convinto che tutti gli indizi, in ogni caso, convergano su quella che è ritenuta dal giudice «l'unica spiegazione plausibile, ovvero quella dell'eliminazione fisica di El Attar da parte del marito con successivo occultamento del cadavere». Esclusa completamente invece l'eventuale aggressione di un terzo soggetto non ancora identificato, perché è una tesi «non supportata dal minimo elemento indiziario». Inverosimile, infine, l'allontanamento volontario: mai Samira se ne sarebbe andata senza la figlia. Anzi, la sua intenzione era proprio quella di lasciare il marito e portarsi via la bambina. Voleva lasciarlo e divorziare perchè non si sentiva nemmeno più attratta da lui, per la sua scarsa igiene e perchè lo riteneva «troppo marocchino», retrogrado e geloso.

Marina Lucchin

