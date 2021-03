Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Fiamme in un'abitazione, ieri, alle 17,30 in via Roma a Villanova di Camposampiero. A incendiarsi una padella dove friggeva dell'olio. La padrona di casa si trovava ai fornelli a preparare da mangiare. I residenti, una coppia straniera, hanno avuto la prontezza di staccare in tempi rapidi l'impianto elettrico e il gas. Questo ha evitato danni peggiori. I coniugi sono subito usciti di casa e hanno dato l'allarme. Sul posto sono giunti i Vigili...