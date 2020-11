Dalla cooperativa Crai arrivano 25 mila euro per l'ospedale di Schiavonia.

Lo annuncia il dg dell'Ulss Scibetta. «In primavera, durante il lockdown, un furgone Crai varcava ogni giorno la zona rossa di Vo' per approvvigionare il punto vendita cittadino. Il paese è blindato, off-limits in entrata e in uscita, ma la spesa al supermercato è un'attività di prima necessità. In un certo senso mi racconta Fabio Frassetto, presidente Crai Est Ama era come se fossimo anche noi in prima linea. Ci sentivamo protagonisti, ma volevamo anche fare di più. Di qui l'idea di promuovere una donazione in favore del Covid Hospital provinciale di Schiavonia: una maratona di solidarietà che nei mesi ha portato a raccogliere nei supermercati Crai dell'area Nord-Est ben 25mila euro, consegnati oggi all'Ulss 6 Euganea dal presidente Frassetto in rappresentanza dei 200 soci della cooperativa».

Con oltre 400 punti vendita, 250 dei quali in Veneto, Crai è molto radicata nel territorio in cui opera. «I nostri sono negozi di quartiere aggiunge Frassetto capita che in alcuni piccoli comuni del Veneto siano l'unico alimentari presente. Per questo ci sentiamo così vicini alla comunità». La sezione Nord-Est di Crai ha voluto esprimere vicinanza anche nei confronti della sanità pubblica padovana.

